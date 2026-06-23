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معاون وزیر کشور تشریح کرد؛

مسیرهای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد و تهران

مسیرهای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد و تهران
کد خبر : 1803628
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معاون وزیر کشور و دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید، مسیرهای برگزاری این مراسم در تهران و مشهد را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور و دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید، در حاشیه برگزاری جلسه این ستاد درخصوص مسیرهای برگزاری آیین تشییع در تهران اظهار داشت: تمامی مسیرهای اصلی شهر تهران، مراسم تشییع برگزار خواهد شد و اینطور نیست که نقطه خاصی را برای آن اعلام کنیم.

وی ادامه داد: ظرفیت خیابان‌ها اجازه نمی‌دهد و ما باید از همه مسیرهای اصلی شهر تهران استفاده کنیم.

پورجمشیدیان همچنین در خصوص مسیرهای برگزاری این آیین کم‌نظیر در مشهد، گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور قابل توجه جمعیت از کل کشور و سایر کشورها، خصوصاً کشورهای همسایه، مراسم تشییع در کل شهر مشهد برگزار خواهد شد.

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