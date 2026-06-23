مسیرهای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد و تهران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور و دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید، در حاشیه برگزاری جلسه این ستاد درخصوص مسیرهای برگزاری آیین تشییع در تهران اظهار داشت: تمامی مسیرهای اصلی شهر تهران، مراسم تشییع برگزار خواهد شد و اینطور نیست که نقطه خاصی را برای آن اعلام کنیم.