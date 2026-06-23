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معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد:

اطلاع‌رسانی مراسم رهبر شهید فقط از مجاری رسمی ستاد انجام شود

اطلاع‌رسانی مراسم رهبر شهید فقط از مجاری رسمی ستاد انجام شود
کد خبر : 1803614
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​معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید در جلسه دبیرخانه این ستاد، بر ضرورت انسجام، هماهنگی و حفظ شأن و جایگاه والای امام شهید تأکید کرد و خواستار تمرکز کامل اطلاع‌رسانی و اعلام برنامه‌های مرتبط با مراسم از طریق مجاری رسمی تعیین‌شده شد.

به گزارش ایلنا به نقل  از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه مقرر شد اطلاع‌رسانی، تشریح جزئیات برنامه‌ها و هرگونه موضع‌گیری رسمی درباره آیین‌های وداع، تشییع و بزرگداشت امام شهید قائد، صرفاً از سوی ایمان عطارزاده، مسئول کارگروه اطلاع‌رسانی و سخنگوی ستاد و پورجمشیدیان،  دبیر ستاد ملی وداع و تشییع، انجام شود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید قائد، همچنین تأکید کرد: هیچ فرد، دستگاه، نهاد یا عضوی از ستاد و غیرستاد مجاز به انجام مصاحبه، انتشار اخبار یا اعلام برنامه‌ها خارج از سازوکار تعیین‌شده نیست و تمامی اطلاع‌رسانی‌ها باید از مسیرهای رسمی اعلام‌شده صورت گیرد.

عارف با توجه به اهمیت موضوع تاکید کرد: رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما در اطلاع‌رسانی به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق، نظم و همدلی در تمامی مراحل برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: همه رفتارها، گفتارها و اقدامات مرتبط با این مناسبت باید در شأن و منزلت امام شهید قائد باشد و از هرگونه اقدام یا اظهارنظری که به حرمت و جایگاه این مراسم ملی و معنوی خدشه وارد کند، پرهیز شود.

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