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دیدار فرمانده ارتش پاکستان با پزشکیان/ تأکید بر توسعه همکاری‌های راهبردی و تقویت امنیت منطقه‌ای

دیدار فرمانده ارتش پاکستان با پزشکیان/ تأکید بر توسعه همکاری‌های راهبردی و تقویت امنیت منطقه‌ای
کد خبر : 1803600
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رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر به پاکستان با فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی عالی‌رتبه به پاکستان سفر کرده است با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای، مناسبات دوجانبه و راهکارهای گسترش همکاری‌های راهبردی میان تهران و اسلام‌آباد به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

در این نشست، دو طرف ضمن بررسی روند همکاری‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، بر ضرورت ارتقای هماهنگی‌های دوجانبه در حوزه امنیت تأکید کردند.

 

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