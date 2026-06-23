به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی عالی‌رتبه به پاکستان سفر کرده است با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای، مناسبات دوجانبه و راهکارهای گسترش همکاری‌های راهبردی میان تهران و اسلام‌آباد به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.