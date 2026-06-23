بیش از ۹۰ درصد ابلاغها الکترونیکی انجام میشود
معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران گفت: حتی در شرایط جنگی و بحران، رسیدگی به پروندههای مردم بدون وقفه ادامه یافت.
به گزارش ایلنا، میثم یاری، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران، با حضور در برنامه "سلام صبح بخیر" شبکه سه سیما به مناسبت هفته قوه قضاییه، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه استمرار در خدمات، ارتقای آگاهی حقوقی مردم، نحوه انعقاد قراردادها و مدیریت پروندهها در شرایط بحران پرداخت.
حرکت به سمت دادرسی هوشمند و توسعه سامانههای الکترونیک
یاری با اشاره به روند تحول در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه که در حال حاضر مرحله بلوغ خود را طی میکند، بهرهگیری از سامانههای نوین و هوشمندسازی فرآیندها بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: سامانه ابلاغ الکترونیکی یکی از مهمترین اقدامات تحولی در سالهای اخیر بوده که موجب تسریع در فرآیند رسیدگی شده و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ابلاغها بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران با اشاره به راهاندازی سامانه مزایده الکترونیکی تصریح کرد: این سامانه نیز با هدف ارتقای شفافیت، کشف عادلانه قیمت و جلوگیری از هرگونه شبهه در فرآیند مزایدهها طراحی و اجرا شده و نقش مؤثری در کاهش مراجعات حضوری و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
وی همچنین به ارجاع هوشمند پروندهها اشاره کرد و گفت: در برخی مراجع قضائی از جمله دادگاههای تجدیدنظر، در دعاوی خانواده ارجاع پروندهها بهصورت هوشمند انجام میشود که این موضوع در کاهش مداخلات انسانی و ارتقای عدالت توزیعی مؤثر است.
ارتقای آگاهی حقوقی؛ گامی مهم در کاهش ورودی پروندهها
یاری با تأکید بر نقش آگاهی حقوقی شهروندان در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از شکلگیری دعاوی گفت: بخشی از مراجعات به دستگاه قضایی ناشی از ناآگاهی نسبت به الزامات شکلی و حقوقی در تنظیم دادخواستها و قراردادهاست وهرچه سطح دانش حقوقی مردم افزایش یابد، بسیاری از ایرادات شکلی که منجر به رد دادخواست یا اطاله فرآیند رسیدگی میشود، کاهش خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با ارائه توصیههایی در حوزه قراردادنویسی اظهار کرد: پیش از تنظیم هر قرارداد، طرفین باید چالشهای حوزه مورد نظر، عرف حاکم و راهکارهای احتمالی حل اختلاف را شناسایی کنند.
وی افزود: اعتبارسنجی طرف مقابل و پرهیز از بهکارگیری عبارات کلی و کیفی در تعهدات، از نکات اساسی در تنظیم قرارداد است.
توسعه داوری؛ راهکاری برای کاهش بار دستگاه قضایی
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت داوری بهعنوان یکی از روشهای حلوفصل اختلافات گفت: داوری از مصادیق سیاستهای قضازدایی و مورد تأکید دستگاه قضایی است که در این شیوه، طرفین با انتخاب داور، اختلاف خود را خارج از فرآیند رسمی دادرسی حلوفصل میکنند و رأی داور نیز پس از صدور، از طریق اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد.
وی ادامه داد: در تنظیم شرط داوری باید سازوکار تعیین داور یا شخص داور بهصراحت مشخص شود، استقلال شرط داوری از اصل قرارداد مورد تصریح قرار گیرد و نسبت به اعتبارسنجی داور نیز دقت لازم صورت پذیرد.
یاری خاطرنشان کرد: گسترش امر داوری در قراردادها و سایر شیوههای حل اختلاف از جمله میانجیگری و صلح و سازش، میتواند بخشی از بار ورودی پروندهها به محاکم را کاهش دهد و در عین حال به تسریع در حل اختلافات کمک کند.
استمرار خدمات قضایی در شرایط جنگ و بحران
وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه مدیریت پروندهها در شرایط جنگی و بحرانهای اخیر اظهار کرد: در مقاطعی که کشور با جنگ تحمیلی و ناآرامیها مواجه بود، با تدابیر اتخاذشده از سوی ریاست معظم قوه قضاییه و مدیریت دادگستری استان تهران، هیچگونه وقفهای در رسیدگی به پروندههای مردم ایجاد نشد.
یاری افزود: جلسات شورای عالی قوه قضاییه بهصورت منظم برگزار شد و در استان تهران نیز با اتخاذ تمهیدات لازم از جمله استفاده از ظرفیت دورکاری، رعایت پروتکلهای امنیتی و پدافند غیر عامل و با حضور مستمر همکاران قضایی، رسیدگی به پروندههای قضایی ادامه یافت.
وی تأکید کرد: در تمامی این ایام، صدور آراء قضایی با رعایت کامل ضوابط قانونی و با اتکاء به ابلاغهای رسمی قضات که توسط شخص ریاست معزز قوه قضائیه امضاء و ابلاغ گردید، صورت پذیرفته است.
یاری گفت: از نکات قابل تاکید و با توجه به وظایف بسیار زیاد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه، در آن شرایط و عضویت در شورای رهبری، صدور ابلاغ قضات در بحبوحه جنگ تحمیلی توسط شخص ریاست قوه قضاییه صورت میگرفت تا روند رسیدگی مطابق صلاحیتهای قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص شده طی شود.
تأکید بر تحقق سند تحول و تکریم مراجعان
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص اجرای دقیق سند تحول و تعالی که جزء موضوعات مرود انتظار قائد شهید امت از دستگاه قضایی بوده است، گفت: دادگستری استان تهران بهعنوان دادگستری پایتخت، در اجرای سامانههای نوین و برنامههای تحولی پیشگام بوده و بخش قابل توجهی از این سامانهها ابتدا در استان تهران رونمایی و بهرهبرداری شده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: خدمترسانی به مردم، کاهش اطاله دادرسی، تکریم مراجعان و حرکت به سمت عدالت هوشمند از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است که به مناسبت هفته قوه قضاییه، فرصت مناسبی برای تبیین این اقدامات برای افکار عمومی فراهم شده و از رسانههای جمعی برای کمک در تحقق این مهم سپاسگزاریم.