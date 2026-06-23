امیر سرتیپ جهانشاهی:
برای مقابله با دشمن کاملا آماده هستیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات، مهمات و ارتقاء بیش از پیش توان رزمی نیروها در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علی جهانشاهی در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از یگانهای مستقر در جنوب شرق کشور، از آمادگی کامل رزمی، روحیه بالا و توان عملیاتی مطلوب نیروهای ارتش خبر داد و اظهار کرد: در روزهای گذشته از یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب شرق کشور و یگانهای مستقر در سواحل مکران و دریای عمان بازدید به عمل آمد.
وی ادامه داد: خوشبختانه کارکنان این یگانها از روحیه و انگیزه بسیار قوی و مطلوبی برخوردار بوده و با روحیه ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی، مأموریتهای خود را دنبال میکنند، در تمامی این مناطق، نیروهای ما با هوشیاری کامل و آمادگی بالا در صحنه حضور دارند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه همه یگانهای نیروی زمینی ارتش در مرزهای شرقی و سواحل مکران با آمادگی کامل، آماده مقابله با هرگونه تهدید احتمالی هستند، گفت: تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات، مهمات و ارتقاء بیش از پیش توان رزمی نیروها در حال انجام است.
امیر سرتیپ جهانشاهی تاکید کرد: نیروهای مسلح با مردم عزیز ایران، با خون خود پیمان بسته و تا پای جان برای دفاع از کشور، ایستادهاند. دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی وظیفهای است که با تمام وجود به آن پایبند هستیم.
فرمانده نزاجا در بخش دیگری از اظهارات خود، به اولویتهای نیروی زمینی ارتش اشاره و تصریح کرد: مهمترین اولویت ما ارتقاء مستمر توان رزمی و افزایش آمادگی یگانهاست، بر همین اساس از ظرفیتهای صنعت دفاعی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان کشور و مجموعههای جهاد خودکفایی در ارتش برای توسعه توانمندیهای دفاعی، بهره میگیریم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که به رژیم صهیونیستی و نظام سلطه نمیتوان اعتماد کرد. بنابراین باید همواره قدرتمند، آماده و هوشیار باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که اگر میخواهیم دشمن جرأت تعرض به کشور را نداشته باشد، باید همواره قوی باشیم و قدرت خود را تقویت کنیم.