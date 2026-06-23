۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و ۱۵ تیر کل کشور تعطیل شد
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید گفت: بر اساس تصویب دولت روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید گفت: بر اساس تصویب دولت روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در روز سه شنبه ۱۶ تیر استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیر استان خراسان رضوی تعطیل است.
دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید بیان کرد: در تهران و مشهد، کل مسیرهای اصلی شهر به عنوان مسیرهای تشییع امام شهید تعیین شد.