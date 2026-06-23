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۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و ۱۵ تیر کل کشور تعطیل شد

۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و ۱۵ تیر کل کشور تعطیل شد
کد خبر : 1803583
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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید گفت: بر اساس تصویب دولت روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید گفت: بر اساس تصویب دولت روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در روز سه شنبه ۱۶ تیر استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیر استان خراسان رضوی تعطیل است.

‌دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید بیان کرد: در تهران و مشهد، کل مسیر‌های اصلی شهر به عنوان مسیر‌های تشییع امام شهید تعیین شد.

 

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