در «نمایش تصرف مجلس» شرکت نکنید

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:

به نمایندگان محترم و دلسوز شهرستان ها ! در تئاتر و نمایش تصرف مجلس برای روز یکشنبه شرکت نکنید ؛ این حزب به قاب عکس اردوکشی خیابانی نمایندگان شهرستانی برای پیروزی در انتخابات شورای شهر تهران نیاز دارد؛ این فراخوان یک سرمایه گذاری است!

تهران و ما ادرائک تهران !

عزیزان ! ۳۴ سال است در تهران زندگی می کنم ؛ مردمش بیست ، غیور ، انقلاب ساز و حماسه ساز هستند ؛ اما برخی باندها و حزب هایش فرصت سوز و تفرقه انداز و خرابکار !

می دانم در فشار هستید ؛ برخی از شما نمایندگان به خود من گفتید؛ شاهد هم دارم که بخاطر ارعاب و فشار سرکرده ی فراخوان و ستاد پیامکی اش برای تصرف مجلس در روز یکشنبه در فشار هستید و...

یادتونه که یکی از نمایندگان مردمی و محترم شمال کشور در صحن مجلس مدام به شوخی و جدی به بهانه سباسی کاری برخی نمایندگان تهران می گفت و می گوید:ای نمایندگان بی درد تهران !!!!؟

حالا همون وقته !وقتِ فراخوان تصرف مجلس از طرف این حزب سه _ چهار نفره ی تهرانی که سودای فتح انتخابات شورای شهر تهران را با عکس برداری از شما نمایندگانِ شریف شهرستان ها مقابل مجلس را در سر می پروراند !

آیا بین شما و ما کسی هست که مخالف باز گشایی صحن علنی باشد ؟! هرگز ! پس؛ پشت صحنه را مراقبت کنید این فراخوان یک سرمایه گذاری است !

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