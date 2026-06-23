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زارعی در یادداشتی مطرح کرد:

در «نمایش تصرف مجلس» شرکت نکنید

در «نمایش تصرف مجلس» شرکت نکنید
کد خبر : 1803546
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یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فراخوان برخی نمایندگان برای حضور مقابل مجلس، این اقدام را «نمایش تصرف مجلس» خواند و مدعی شد طراحان آن با اهداف انتخاباتی و در آستانه رقابت‌های شورای شهر تهران به دنبال بهره‌برداری سیاسی از حضور نمایندگان شهرستان‌ها هستند.

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:

 به نمایندگان محترم و دلسوز شهرستان ها ! در تئاتر و نمایش تصرف مجلس برای روز یکشنبه شرکت نکنید ؛ این حزب به قاب عکس اردوکشی خیابانی نمایندگان شهرستانی برای پیروزی در انتخابات شورای شهر تهران نیاز دارد؛ این فراخوان یک سرمایه گذاری است!

تهران و ما ادرائک تهران !

عزیزان ! ۳۴ سال است در تهران زندگی می کنم ؛ مردمش بیست ، غیور ، انقلاب ساز و حماسه ساز هستند ؛ اما برخی باندها و حزب هایش فرصت سوز و تفرقه انداز و خرابکار !

می دانم در فشار هستید ؛ برخی از شما نمایندگان به خود من گفتید؛ شاهد هم دارم که بخاطر ارعاب و فشار سرکرده ی فراخوان و ستاد پیامکی اش برای تصرف مجلس در روز یکشنبه در فشار هستید و...

 یادتونه که یکی از نمایندگان مردمی و محترم شمال کشور در صحن مجلس مدام به شوخی و جدی به بهانه سباسی کاری برخی نمایندگان تهران می گفت و می گوید:ای نمایندگان بی درد تهران !!!!؟

حالا همون وقته !وقتِ فراخوان تصرف مجلس از طرف این حزب سه _ چهار نفره ی تهرانی که سودای فتح انتخابات شورای شهر تهران را با عکس برداری از شما نمایندگانِ شریف شهرستان ها مقابل مجلس را در سر می پروراند !

 آیا بین شما و ما کسی هست که مخالف باز گشایی صحن علنی باشد ؟! هرگز ! پس؛ پشت صحنه را مراقبت کنید این فراخوان یک سرمایه گذاری است !

 

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