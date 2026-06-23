پزشکیان وارد پاکستان شد
رئیسجمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش وارد اسلامآباد پایتخت پاکستان شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران که امروز - سهشنبه 2 تیر - در رأس هیئتی عالیرتبه به پاکستان سفر کرده است در بدو ورود مورد استقبال شهباز شریف نخستوزیر پاکستان قرار گرفت.
پزشکیان در جریان این سفر، در دیدارهای جداگانه مقامات ارشد پاکستانی، درباره مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور تبادل نظر میکند.
بررسی آخرین تحولات و روند مذاکرات اخیر، همچنین راههای تعمیق و گسترش همکاریها و مناسبات دوجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و منطقهای، از مهمترین محورهای گفتوگوهای رئیسجمهوری ایران با مقامات پاکستان خواهد بود.