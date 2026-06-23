خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان وارد پاکستان شد

پزشکیان وارد پاکستان شد
کد خبر : 1803534
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که امروز - سه‌شنبه 2 تیر - در رأس هیئتی عالی‌رتبه به پاکستان سفر کرده است در بدو ورود مورد استقبال شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان قرار گرفت.

پزشکیان در جریان این سفر، در دیدارهای جداگانه‌ مقامات ارشد پاکستانی، درباره مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور تبادل نظر می‌کند.

بررسی آخرین تحولات و روند مذاکرات اخیر، همچنین راه‌های تعمیق و گسترش همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و منطقه‌ای، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای رئیس‌جمهوری ایران با مقامات پاکستان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی