از سوی نماینده تهران مطرح شد؛
تهدید به تحصن جمعی از نمایندگان در صورت بسته بودن مجلس
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جمعی از نمایندگان صبح روز یکشنبه ۷ تیر به مجلس خواهند رفت و چنانچه امکان ورود به مجلس فراهم نباشد، تا زمان بازگشایی ساختمان مجلس دست به تحصن خواهند زد.
به گزارش ایلنا، کامران غضفری در حساب شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت:
به اطلاع ملت شریف ایران میرساند؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساعت هشت صبح روز یکشنبه ۷ تیر به مجلس خواهند رفت. چنانچه مجلس بسته باشد، تا باز شدن مجلس در همانجا تحصن خواهیم کرد.