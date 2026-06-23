خانه



سیاسی



مجلس ۰۲ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸:۵۶

از سوی نماینده تهران مطرح شد؛

تهدید به تحصن جمعی از نمایندگان در صورت بسته بودن مجلس

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جمعی از نمایندگان صبح روز یکشنبه ۷ تیر به مجلس خواهند رفت و چنانچه امکان ورود به مجلس فراهم نباشد، تا زمان بازگشایی ساختمان مجلس دست به تحصن خواهند زد.