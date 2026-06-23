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توضیحات وزارت امور خارجه عمان در خصوص دیدار هیئت ایران با سلطان عمان

توضیحات وزارت امور خارجه عمان در خصوص دیدار هیئت ایران با سلطان عمان
کد خبر : 1803500
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سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، امروز در کاخ البرکه از دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، که به همراه دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به عمان سفر کرده است، استقبال کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت امورخارجه عمان درخصوص دیدار هئیت ایران با سلطان عمان در فضای مجازی نوشت: سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، امروز در کاخ البرکه از دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، که به همراه دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به عمان سفر کرده است، استقبال کرد.

در آغاز این دیدار، میهمانان ایرانی سلام‌ها و درودهای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، را به سلطان عمان ابلاغ کردند و بهترین آرزوهای وی را برای ایشان و ملت عمان در مسیر تداوم پیشرفت و شکوفایی ابراز داشت.

 همچنین از سوی رهبری، دولت و ملت ایران، از رویکرد حکیمانه سلطنت عمان و نقش سازنده این کشور به رهبری سلطان هیثم بن طارق در حمایت از مسیرهای گفت‌وگو، کاهش تنش‌ها و تقویت فرصت‌های صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

 سلطان عمان از دکتر قالیباف خواست سلام‌ها و درودهای وی را به محضر آیت الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران، و نیز دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ کند و آرزوهای صمیمانه خود را برای رهبری و ملت ایران در زمینه تداوم امنیت، ثبات و رفاه بیان نماید.

 

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