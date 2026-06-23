رسیدگی فوقالعاده به ۴۵ فقره پرونده حساس و ملی در شعب خاص دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور در اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه به فعال کردن چهار شعبه غیرفعال در دیوان اشاره و خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیت شعب غیرفعال میتواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و توزیع متوازن پروندهها ایفا کند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور در اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه به فعال کردن چهار شعبه غیرفعال در دیوان اشاره و خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیت شعب غیرفعال میتواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و توزیع متوازن پروندهها ایفا کند.
حجت الاسلام منتظری با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان و همه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اخیر به ویژه قائد عظیم الشان حضرت امام آیت الله خامنهای به تشریح و تبیین مهمترین اقدامات، دستاوردها و برنامههای تحولی دیوان عالی کشور بر اساس سیاستها و ماموریتهای اصلی قوه قضاییه در جهت تحول و تعالی پرداخت.
رئیس دیوان عالی کشور در ابتدا با بیان اینکه هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی جهت تبیین خدمات و دستاوردهای دستگاه قضایی در خدمت به مردم است، به موضوع ساماندهی ارجاع روزانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ فقره پرونده به تفکیک عناوین و موضوعات خاص اشاره و تصریح کرد: پروندههای احاله، تجمیع احکام، حل اختلاف کیفری و تعیین صلاحیت حقوقی به صورت هوشنمد ارجاع شده است و برنامه ریزی به منظور اقدامات اولیه برای ارجاع پروندههای خانواده و سایر پروندهها در دستور کار قرار دارد.
وی در ارتباط با تخصصی شدن شعب دیوان عالی کشور و نقش آن در رسیدگی دقیق و تسریع در دادرسی عنوان کرد: در مجموع ۵۲ شعبه حقوقی، خانواده، کیفری، اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴، مواد مخدر، احاله، تجمیع احکام و حل اختلاف به صورت تخصصی به پروندهها رسیدگی میکنند که ۴۵ شعبه مستقر در تهران و ۷ شعبه در قم قرار دارد.
حجتالاسلام منتظری ارزیابی ماهانه همکاران قضایی در دیوان را از دستاوردهای معاونت قضایی عنوان کرد و گفت: تنظیم کارنامه و عملکرد ماهانه برای همکاران قضایی هر شعبه و در هر گروه تخصصی شامل تعداد پروندههای وارده هر ماه به هر شعبه، میزان مختومه، موجودی آخر ماه، مدت زمان وقت رسیدگی و ارزیابی عملکرد هر یک از اعضای شعبه از حیث رسیدگی در حد متعارف و بیش از متعارف و کمتر از آن از اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی بوده که این نوع ارزیابی ماهانه در دیوان سابقه نداشته است.
رئیس دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه رؤسای شعب را گامی موثر در جهت ارتقای کارآمدی نظام قضایی، انسجام رویهها و تحقق هر چه بهتر عدالت قضایی عنوان نمود و تصریح کرد: تشکیل کارگروه روسای شعب یکی از برنامههای تحولی دیوان عالی کشور با هدف ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی، ایجاد وحدت رویه و اجرای قوانین، بررسی چالشها و مسائل مبتلابه شعب و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تجربی قضات عالی رتبه در سال گذشته اجرایی و چندین جلسه در این رابطه برگزار شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دیوان عالی کشور در اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه به فعال کردن چهار شعبه غیرفعال در دیوان اشاره و خاطرنشان کرد: بهره گیری از ظرفیت شعب غیرفعال میتواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و توزیع متوازن پروندهها ایفا کند.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب اضافه کرد: ۴ شعبه جهت کاهش ارجاع به سایر شعب فعال شدهاند که کاهش زمان رسیدگی قضایی از طریق کاهش تراکم کاری شعب فعال، جلب رضایت بیشتر مردم از عملکرد دستگاه قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی از طریق کاهش تراکم کاری شعب فعال و در نهایت کاهش حجم پروندههای معوق و تسریع در تعیین تکلیف آنها از جمله دستاوردهای این اقدام است.
حجت الاسلام منتظری همچنین از ساماندهی بخش مراجعات به دیوان عالی کشور در جهت تکریم ارباب رجوع، افزایش سرعت پاسخگویی به مراجعان، فعال نمودن اداره کل امور قضایی جهت پیگیری موارد خاص و کنترل پروندههای تکراری اعاده دادرسی خبر داد.
این مقام عالی قضایی با اشاره به افزایش قابل توجه پروندههای مختومه در دیوان عالی کشور تصریح کرد: با همکاری و تلاش مضاعف همکاران قضایی در دوران جنگ ۴۰ روزه و ایام تعطیلات عید نوروز، موجودی پروندهها در دیوان از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به کاهش وقت رسیدگی در شعب دیوان به ویژه در شعب تخصصی خانواده خاطرنشان کرد: از ۵۲ شعبه دیوان به جز هشت شعبه (۴ شعبه حقوقی - سه شعبه کیفری و یک شعبه خانواده) وقت رسیدگی آنان یا به روز است و یا یک ماه تا چهار ماه است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان این نکته که تاخیر در رسیدگی میتواند موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا و کاهش اثرگذاری احکام قضایی شود؛ گفت: اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه با کوتاه شدن فرایند رسیدگی از مهمتر ین راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی است که افزایش رضایتمندی مردم در جهت تحقق عدالت را به دنبال دارد.
رئیس ئیوان عالی کشور تاکید کرد: با پیگیری و کاهش پروندههای قدیمی مربوط به سالهای گذشته در حال حاضر تعداد پروندههای سال ۱۴۰۲، یازده فقره پرونده با موضوع ماده ۴۷۷ باقی مانده است و از سال ۱۴۰۳ نیز ۱۴۴ فقره که تا پایان خرداد رسیدگی و مختومه میشوند.
این مقام عالی قضایی در پایان اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای حساس، ملی و امنیتی مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۴ و جنگ رمضان در شعب خاص امنیتی به طور فوقالعاده و خارج از نوبت در جریان است که از مجموع ۵۱ فقره پرونده وارده ۴۵ فقره از آنها رسیدگی و در ۳۱ مورد ابرام و نسبت به بقیه نیز جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محاکم اعاده شده است.