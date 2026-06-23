به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و مسئولان عالی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲ تیر) همزمان با هفته قوه قضاییه، با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با قرائت فاتحه، یاد و خاطره بنیانگذارکبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این مراسم، ضمن تسلیت و تعزیت ایام عزایسرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و امام شهیدمان، خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) و شهید بهشتی، معمار دستگاه قضا و به طور کلی همه شهدای انقلاب اسلامی و سه دفاع مقدس در برابر دشمنان متجاوز اظهار کرد: امام خمینی (ره) از برجسته‌ترین درس‌آموختگان مکتب امام حسین (ع) بودند.

ایشان، چون مشی حسینی داشتند، در مسیر مبارزه با مستکبران داخلی و خارجی، حتی یک لحظه هم نترسیدند و یک لحظه هم ناامید نشدند و یک لحظه هم نسبت به وعده‌های الهی، تردید نکردند. خلف صالح ایشان، امام شهیدمان، خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) نیز همینگونه بودند؛ گاهی بواسطه توطئه‌ها و تهدیدات دشمن، در داخل کشور اضطراب و ترس ایجاد می‌شد، اما امام شهیدمان که درس‌آموخته‌ی ممتاز مکتب اباعبدالله الحسین (ع) بودند، با یک سخنرانی و با یک تعبیر کوتاه، دشمن را تحقیر می‌کردند و آرامش و سکینه را به جامعه تزریق می‌فرمودند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شکسته شدن هر چه بیشتر هیمنه‌ی آمریکای جنایتکار توسط ملت ولایتمدار ایران اسلامی، گفت: دشمن طی یک سال اخیر، دو جنگ تحمیلی و یک شبه کودتا را به کشور ما تحمیل کرد و هدف و غرضش نیز، فروپاشی ایران اسلامی و یا متوقف کردن و منزوی کردن کشور ما بود؛ لکن به هیچکدام از این اهداف و اغراض شوم نائل نیامد. دشمن به لحاظ مادی، همه محاسبات را به درستی انجام داده بود و در قالب شیطانی، بسیار خوب نقشه‌کشی کرده بود، اما مقهور اراده و عزم ملتِ مقاوم و حسینی و ولایتمدار ایران اسلامی شد.

رئیس عدلیه، مؤلفه‌ی اصلی اقتدار ایران اسلامی را مردم مبعوث‌شده و حاضر در صحنه دانست و عنوان کرد: البته کتمان نمی‌کنیم که دشمن طی یک سال اخیر، به ما آسیب وارد کرد و برترین و ارزنده‌ترین شخصیت‌های کشور و در رأس آنان، امام شهیدمان را از ما گرفت؛ من همیشه در ذهنم این خَلجان و تلاطم وجود داشت که اگر رهبری معظم انقلاب نباشند، ما چه کنیم؟! دشمن در جنگ تحمیلی اخیر، رهبر عزیزتر از جان‌مان که حقیقتاً یک موهبت الهی بود را از ما گرفت؛ لکن آثار خون مطهر ایشان و همه شهدای این دو جنگ تحمیلی، سبب بعثت مردم شد؛ امروز ملت مبعوث‌شده‌ی ایران اسلامی، مؤلفه‌ی اصلی اقتدار ما در رویارویی با دشمن آمریکایی – صهیونی هستند.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مردم مبعوث‌شده‌ی ما حدود ۴ ماه است که علی‌رغم همه‌ی گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی، خیابان‌ها را در حمایت از رهبرشان و رزمندگان‌شان تسخیر کرده‌اند؛ مردمی که از روز اول جنگ، در زیر بمباران و بدون ترس از جنایتگری‌های دشمن نابکار، به خیابان‌ها آمدند و هنوز سنگر خیابان را رها نکرده‌اند؛ این مردم حقیقتاً در ولایتمداری و در میهن‌دوستی، رشک‌برانگیز هستند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، حفظ و تحکیم وحدت ملی را یک وظیفه‌ی همگانی دانست و اظهار کرد: همه ما موظف هستیم که از این وحدت ملی تقویت‌شده و به اوج رسیده، پاسداری کنیم؛ نکند خدای‌ناکرده این ملت مبعوث‌شده و متحد را ناامید کنیم! نکند وحدت‌شکنی کنیم! نکند آب به آسیاب دشمن بریزیم! باید بسیار مراقب باشیم!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله‌ی راضی بودن به مقدرات الهی و تسلیم در برابر آن، گفت: ملت ایران پیرو مکتب نورانی و نجات‌بخش حسین (ع) است و همین مسیرِمبارزه با استکبار را ادامه می‌دهد؛ ملت ما به تأسی از امامین انقلاب، به وعده‌های الهی اطمینان دارد و یقین دارد که اگر مقدر باشد، به اراده الهی، تجهیزات دشمن متجاوز، در گِل گیر می‌کند و معجزه رخ می‌دهد و نیز چنانچه تقدیر الهی به‌گونه‌ای دیگر حکم کند، عاشورا پیش می‌آید؛ در هر صورت، مهم آن است که به تبعیت و اقتدا از مولایمان و سرورمان حسین بن علی (ع) به مقام رضا نائل شویم و تحت هر شرایطی، راضی به رضای حضرت حق باشیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدحسنخمینی تولیت حرم مطهر امام راحل، طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه «خوش‌بینی به خدا» سرمایه‌ی انسان و جوهرِ صبر است، اظهار کرد: به تعبیر رهبر بزرگوار شهیدمان، بزرگترین سرمایه حضرتامام خمینی (ره) «خوش‌بینی به خداوند متعال» بود؛ وقتی آدم به خدا خوش‌بینباشد، در مقابل همه سختی‌ها صبر می‌کند. روزی که امام راحل در آغاز مبارزه بودند، روزی که به ظاهر دستگیر شدند، آن روز که در نجف در سختی‌ها بودند و روزی هم که در اوج قرار داشتند، در همه حالات به خدا خوش‌بین بودند.

وی با بیان ریشه‌ی صبر در خوش‌بینی به خداوند متعال است، افزود: حضرت سیدالشهدا (ع) شِکوه بر زبان نمی‌آورد چرا که به خداوند متعال خوش‌بین بود؛ صبوری در عاشورا ریشه در ناتوانی ندارد، بلکه ریشه در اعتماد و خوش‌بینی به خدا دارد. خوش‌بینی به خدا، به ما صبر می‌دهد و باعث می‌شود که ما آینده را در حال ببینیم.

تولیت حرم مطهر امام راحل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ایام چهار ماه گذشته، ملت عزیز ایران و مسئولین بزرگوار آن صبر کردند و به خدا خوش‌بین بودند. امروز اثر این موضوع را در پیروزی بزرگی که ملت ایران به دست آورده است، مشاهده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام خمینی گفت: ما روز‌های سخت جنگ اخیر که در ابتدای آن نیز هیچ چشم‌اندازی وجود نداشت را با سرمایه‌ی اعتماد و خوش‌بینی به خداوند متعال پشت سر گذاشتیم.

تولیت حرم مطهر امام راحل عنوان کرد: ملت ایران در این چهار ماه اخیر مبعوث شدند و دلیل این مبعوث شدن آن بود که امید، خوش‌بینی و اعتماد در آنها جوانه زد و صبر بر این جوانه، نتیجه و ثمره داد. آیندگان درباره جنگ رمضان و اتفاقات آن بسیار خواهند نوشت و ان‌شاءالله نتیجه‌های بزرگی برداشت خواهیم کرد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به همراه اعضایشورای‌عالی قوه قضاییه پس از حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، در آستانه سالگرد شهادت شهیدمظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام امت (ره) در قطعه ۷۲ بهشت زهرا (س) بر مزار این شهیدان حضور یافته و جهت شادی روح به خون‌خفتگان انقلاب اسلامی فاتحه‌ای قرائت کردند و از خداوند متعال برای آنان علو درجه و مقام را خواستار شدند.

رئیس قوه قضاییه سپس با حضور بر مزار شهدای جنگ تحمیلی رمضان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله شهدای حمله جنایتکارانه به زندان اوین، برای ارواح طیبه‌ی این شهدا علو درجات را مسألت کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه، بر مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین فرماندهان شهید کشورمان نیز حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه، به ارواح مطهر این شهدای والامقام ادای احترام کرد. شهیدان سرافراز هشت سال دفاع مقدس از جمله «مصطفی چمران»، «محمد بروجردی»، «ابراهیم همت»، «مهدی زین‌الدین»، «حسن باقری»، «رضا چراغی» و همچنین فرماندهان شهیدِجنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان از جمله «محمد باقری»، «محمدحسن محققی»، «غلامرضا محرابی»، «مهدی ربانی» و «جمشید اسحاقی»، شهداییبودند که رئیس قوه قضاییه بر مزار آنها حضور پیدا کرد و از درگاه پروردگار متعال، علو درجه و مقام را برای آنان خواستار شد.