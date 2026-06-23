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در دیدار قالیباف و هیئت همراه با سلطان عمان صورت گرفت؛

رایزنی تهران و مسقط درباره ترتیبات مدیریت تنگه هرمز

رایزنی تهران و مسقط درباره ترتیبات مدیریت تنگه هرمز
کد خبر : 1803430
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رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر به سلطنت عمان با سلطان عمان در شهر مسقط دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، در این نشست که با حضور هیئت همراه ایرانی برگزار شد، طرفین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های دوجانبه و مسائل راهبردی مشترک رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی مذاکرات، بررسی ترتیبات و سازوکارهای مرتبط با مدیریت و امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز است.

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