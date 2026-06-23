حملات نظامی علیه ایران، تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی یک ملت بود

به گزارش ایلنا، سید یحیی سلیمانی در نشست کمیته دائمی تخصصی امور فرهنگی، حقوقی و گفت وگوی تمدنها و ادیان اتحادیه بین المجالس اسلامی (PUIC)، گفت: ابتدا مراتب خرسندی خود را از حضور در این مجمع ارزشمند همکاران پارلمانی کشورهای اسلامی را ابراز می‌دارم و از مجلس ملی جمهوری آذربایجان و دبیرخانه PUIC برای میزبانی شایسته این نشست صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

وی اظهار کرد: موضوعی که در دستور کار این کمیته قرار دارد، یکی از ماندگارترین و در عین حال حساس ترین چالش های حقوقی، فرهنگی و تمدنی جهان معاصر است؛ این پرسش بنیادین که چگونه می توان از مقدسات دینی، میراث فرهنگی و هویت تمدنی ملت‌های مسلمان در برابر دو روند نگران کننده و هم زمان حمایت کرد.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، افزود: از یک سو گسترش تبعیض اسلام هراسی و اهانت به مقدسات در برخی جوامع غیر اسلامی و از سوی دیگر تخریب عامدانه و نظام مند آثار فرهنگی و تاریخی در جریان مخاصمات و بحران‌های مسلحانه، گرچه این دو پدیده در ظاهر متفاوت به نظر می‌رسند اما در واقع از یک ریشه مشترک سرچشمه می گیرند؛ ریشه ای که در نفی حق ملت‌ها برای حفظ هویت دینی، فرهنگی و تاریخی خود نهفته است.

سلیمانی ادامه داد: از منظر حقوق بین الملل، هتک حرمت متون مقدس و تحریک نفرت مذهبی با اصول بنیادین حقوق بشر بین المللی در تعارض قرار دارد. ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه دعوت به نفرت دینی را که منجر به تبعیض خصومت یا خشونت شود منع می کند. کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و پروتکل‌های الحاقی آن تخریب عمدی آثار تاریخی و فرهنگی را نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی دانسته و در موارد گسترده و سازمان یافته آن را در زمره جنایات جنگی قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز اخیراً تجربه ای تلخ و دردناک در این زمینه را از سر گذرانده است. از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸) فوریه ۲۰۲۶ در جریان حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خسارات قابل توجهی به میراث فرهنگی و تاریخی کشور وارد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیش از ۱۲۰ اثر تاریخی و موزه در نقاط مختلف ایران آسیب دیدند؛ از جمله در تهران ۶۱ اثر تاریخی شامل کاخ گلستان، ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و مجموعه سعد آباد و در اصفهان نیز ۲۳ اثر تاریخی از جمله کاخ چهلستون با قدمتی بیش از چهار قرن متحمل خسارت شدند این آسیب‌ها از سوی یونسکو رسما تایید شده است.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، بیان کرد: این تنها بعد فرهنگی این تجاوز نبود. در همان روزهای آغازین جنگ حمله به دبستان شجره طیبه در میناب استان هرمزگان به شهادت ۱۵۶ شهروندان بیگناه منجر شد. ۱۲۰ دانش آموز ۷۳ پسر و ۴۷ دختر و ۲۶ معلم زن و هفت تن از اولیای دانش آموزان این فاجعه جنایت بار علیه بشریت بود که یکی از تلخ ترین لحظات این جنگ را رقم زد.

وی گفت: در کنار تخریب آثار باستانی نشان می‌دهد که هدف این تعرض نه صرفاً توان نظامی بلکه حافظه تاریخی و هویت تمدنی یک ملت بود. اقدامی که مطابق کنوانسیون لاهه و اساسنامه رم مصداق نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی قلمداد می شود.

سلیمانی اظهار کرد: با این حال ملت بزرگ ایران به لطف الهی و با تکیه بر مقاومت دلیرانه فرزندانش و همبستگی ملی توانست دشمن را از دستیابی به اهداف تجاوزکارانه اش باز دارد.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، افزود: تاریخ هفت هزار ساله ایران و زخم های وارد شده بر پیکره تمدنی این سرزمین اسطوره ای به ما آموخته است؛ متحاوزان آمدند و رفتند اما ایران ماند و تمدن ایران، هر بار چون ققنوس از خاکستر هر ویرانی با شکوه بر خاسته است.

وی تصریح کرد: این کمیته می‌تواند و باید از چنین تجربیاتی برای تقویت همکاری‌های مشترک جهان اسلام بهره گیرد، در این راستا جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل ایجاد مکانیسم گزارش دهی منظم میان کشورهای عضو در خصوص موارد اسلام هراسی، هتک حرمت مقدسات دینی در کشورهای غیر عضو و همچنین مستندسازی و گزارش دهی تخریب میراث فرهنگی در کشورهای عضو و مناطق درگیر بحران را می‌دهد تا امکان پیگیری حقوقی و دیپلماتیک این موارد در مجامع بین المللی فراهم شود.

عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در PUIC، بیان کرد: گفت و گوی نهادی میان اسلام و سایر ادیان و فرهنگها علاوه بر سطوح نخبگانی و دینی در عرصه همکاری‌های پارلمانی نیز تقویت شود تا احترام به مقدسات، تنوع فرهنگی و میراث مشترک بشری به بخشی پایدار از سیاست گذاری های ملی و بین المللی تبدیل شود.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در پایان تاکید می‌کنم، امنیت فرهنگی و هویت تمدنی منطقه و حفاظت از میراث مشترک دینی تاریخی و فرهنگی نیازمند همبستگی و مسئولیت پذیری مشترک ملت‌های منطقه و مشارکت و همکاری کشورهای اسلامی و تمامی مدافعان گفت و گو، احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز است.

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