راستینه تشریح کرد؛
پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس برای نامگذاری همه مدارس ایرانی خارج از کشور به نام شهدای دانشآموز میناب
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست اعضای این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش؛ ارتقاء نرمافزار نظام تربیتی حاکم بر آموزش و پرورش در راستای تحقق سند بنیادین تحول آموزش و پرورش است را مهمترین مسئله مورد تأکید مجلس در این وزارتخانه خواند و گفت: در این نشست کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای عزیزی که این مدرسه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به بشریت تقدیم کرد؛ پیشنهاد داد مدارس ایرانی خارج از کشور در همه کشورها به نام شهدای میناب نامگذاری شود تا سند تبیین دقیقی از جنایات آمریکا در عرصه بینالمللی باشد.
به گزارش ایلنا، احمد راستینه در تشریح نشست این کمیسیون با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، عنوان کرد: در ادامه برنامههای نظارتی کمیسیون فرهنگی، امروز به همراه سایر نمایندگان کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش و معاونین مربوطه جلسه بسیار مهمی داشتیم و گزارشی از عملکرد معاونت پرورشی و تربیت بدنی و سایر معاونتهای مربوطه در جنگ رمضان و ایام پساجنگ ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مهمترین مسئلهای که مجلس بر آن تأکید دارد، ارتقاء نرمافزار نظام تربیتی حاکم بر آموزش و پرورش در راستای تحقق سند بنیادین تحول آموزش و پرورش است؛ ادامه داد: به عبارتی دانشآموز امروز ما آیندهساز آینده این سرزمین است و طبیعتاً تعمیق باورهای دینی، تقویت هویت ملی و ارتقاء توانمندیها و مهارتهای دانشآموزان برای آینده، بسیار حائز اهمیت است؛ لذا تاکید کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که این نرمافزار تربیتی حاکم بر وزارت آموزش و پرورش باید در پایان به یک دانشآموز با تعمیق باورهای دینی، متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران با هویت ملی و دلبسته به ایران عزیز و پرچم مقدس جمهوری اسلامی و همچنین توانمند در کسب مهارتهای لازم برای نقش آفرینی آینده این سرزمین برسد.
راستینه ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در جنگ رمضان آموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری داشتیم، آسیبهایی که در آموزش مجازی متوجه دانشآموزان بوده و هست نیز مورد دغدغه اعضای کمیسیون فرهنگی بود و تأکید شد که در وهله اول باید اشکالات پلتفرم شاد بهعنوان یکی از زیرساختهای آموزشی کشور سریعا برطرف شود و این پلتفرم بهعنوان یک سکوی مهم آموزشی باید ارتقاء پیدا کند. ضمن اینکه نقشآفرینی خانواده بر پایه آموزش مجازی هم باید مورد تاکید قرار بگیرد.
راستینه با بیان اینکه یکی از دغدغههای دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی، جذب، گزینش و تأمین معلم برای آینده آموزش و پرورش است، تصریح کرد: از آنجا که دانشگاه فرهنگیان مهمترین رکن جذب نیرو برای آینده آموزش و پرورش است؛ لذا توجه به دانشگاه فرهنگیان، ارتقاء زیرساختهای این دانشگاه و همچنین نظام تعلیم و تربیت حاکم بر دانشگاه فرهنگیان که بر پایه تعلیم و تربیت معلم است، مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه یکی از موضوعات مهم در برنامه هفتم توسعه توجه به ارتقاء فرهنگ دینی و قرآنی در دانشجو معلمهایی است که برای آینده این سرزمین جذب میشوند، این موضوع و همچنین دورههای ارتقاء مدیریت آموزشگاهی بهعنوان رکن مهم ارتقاء یک مدرسه، مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از آنجا که هر مدرسهای که مدیر توانمند، دغدغهمند و باورمند به هویت ملی و باورهای دینی دارد، مدرسه پویا و پرتحرکی است؛ یکی از خواستههای مهم اعضای کمیسیون این بود که دورههای آموزشی مدیریت آموزشگاهی باید مورد توجه وزارتخانه قرار بگیرد. همچنین تصریح شد که اردوی راهیان پیشرفت برای مدیران مدارس، جهت آشنا شدن با دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران باید مورد تاکید قرار بگیرد، که میتواند در تحول مدرسه بسیار موثر و مفید باشد.
راستینه گفت: از آنجا که جنایات آمریکا بیحد و مرز است در این جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای عزیزی که این مدرسه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به بشریت تقدیم کرد؛ پیشنهاد داد مدارس ایرانی خارج از کشور در همه کشورها به نام شهدای میناب نامگذاری شود تا سند تبیین دقیقی از جنایات آمریکا در عرصه بینالمللی باشد و جنایت جنگی که آمریکا در جنگ رمضان در به شهادت رساندن دانش آموزان عزیز این سرزمین مرتکب شد، در جهان به درستی تبیین و روشنگری شود.
وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین از تحولاتی که در تولید محتوا مخصوصاً در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اتفاق افتاده و اقداماتی که در معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش در برگزاری المپیادهای ورزشی انجام شد تقدیر کرد. همچنین در راستای تقویت مهارتهای دانشآموزی، توجه به برنامههای جسمی_حرکتی دانشآموزان همچنین ایجاد نشاط، امید و اعتماد به نفس در قالب برگزاری مسابقات دورهای منطقهای و حتی اعزام دانش آموزان در مسابقات بینالمللی در عرصه ورزشی مورد تأکید کمیسیون قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بحث پایانی این نشست هم توجه به زیست مجازی است، که امروز در عرصه نوجوانان به یک مخاطره تبدیل شده است. با توجه به اینکه آموزش و پرورش مسئول اصلی نظام تربیتی حوزه نوجوانان کشور است، تأکید شد که سازوکار ضابطهمند شدن دسترسی نوجوانان در بحث فضای مجازی توسط آموزش و پرورش مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.