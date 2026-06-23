پزشکیان راهی پاکستان شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در جریان این سفر، در دیدارهای جداگانه‌ای با مقامات ارشد پاکستانی، درباره مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور به تبادل نظر خواهد پرداخت.

بررسی آخرین تحولات و روند مذاکرات اخیر، همچنین راه‌های تعمیق و گسترش همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و منطقه‌ای، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای دکتر پزشکیان با مقامات پاکستان خواهد بود.

این سفر در چارچوب سیاست توسعه و تحکیم روابط با کشورهای همسایه و در راستای تقویت همکاری‌های مشترک میان تهران و اسلام‌آباد انجام می‌شود و وزرای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.