خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

پزشکیان راهی پاکستان شد

پزشکیان راهی پاکستان شد
کد خبر : 1803358
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور به‌منظور انجام سفری یک‌ روزه و دیدار و گفت‌وگو با مقامات پاکستان در صدر هیئتی عالی‌رتبه تهران را به مقصد اسلام‌آباد ترک کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در جریان این سفر، در دیدارهای جداگانه‌ای با مقامات ارشد پاکستانی، درباره مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور به تبادل نظر خواهد پرداخت.

بررسی آخرین تحولات و روند مذاکرات اخیر، همچنین راه‌های تعمیق و گسترش همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و منطقه‌ای، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای دکتر پزشکیان با مقامات پاکستان خواهد بود.

این سفر در چارچوب سیاست توسعه و تحکیم روابط با کشورهای همسایه و در راستای تقویت همکاری‌های مشترک میان تهران و اسلام‌آباد انجام می‌شود و وزرای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی