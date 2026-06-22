جنگ رمضان، زمینه‌های ایجاد تحول ساختاری در روابط فرامرزی کشور ایجاد کرده است

بابک نگاهداری، در این نشست با بیان اینکه جنگ رمضان، علی رغم وارد ساختن خسارت‌های مادی و معنوی به ایران اسلامی، زمینه‌های ایجاد تحول ساختاری در روابط فرامرزی کشور ایجاد کرده است، توضیح داد: از زمان وضع تحریم های حداکثری، ساختار دیوان سالاری کشور، در زمینه تامین و واردات اقلام اساسی، صادرات فرآورده های نفتی و ساختار تسویه مالی تجارت خارجی، به سمت ایجاد تحول ساختاری در روابط اقتصادی خارجی حرکت نکرد و به بیان ساده، دور زدن تحریم بر خنثی سازی آن، ترجیح داده شد.

وی افزود: مهمترین دلایل این ترجیح در سال‌های اخیر شامل عدم اعتقاد به امکان ایجاد روابط اقتصادی جدید، وجود منافع اقتصادی در مسیرهای پیشین، وابستگی به مسیر و همچنین عدم توانایی ساختار دیوان سالاری نسبت به طراحی کلان‌معاملات جدید، بودند.

جنگ ۴۰ روزه، بازتعریف نقش ایران در منطقه و فرامنطقه را به راهبردی ضروری تبدیل کرده است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه، جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در منطقه و فرامنطقه را به راهبردی ضروری و واجد اولویت تبدیل کرده است، گفت: این جنگ فرصت هایی جدید پیش روی ما قرار داده که مقیاس دادن به تجارت با روسیه، پاکستان و کشورهای آسیانه در قالب واردات اقلام اساسی و صادرات اقلام صنعتی، برقراری معاملات ایجابی و سلبی با کشورهای ذینفع از تنگه هرمز، احیای جایگاه ایران در نظم برّی اوراسیا با تأکید بر همکاری با چین، از مهمترین این موارد هستند.

فرصت کم نظیر ایران در پروژه کمربند و راه

وی با بیان اینکه ایران به صورت تاریخی، نقشی مهم در جاده ابریشم داشته است، خاطرنشان کرد: با بروز پدیده چندتکه شدن اقتصاد جهان و ناامن شدن مسیرهای دریایی، مجددا توجه کشورها به کریدورهای برّی افزایش یافته است. چین که از سال ۲۰۱۳، ابتکار کمربند و راه را کلید زده است با مشاهده رویدادهای اخیر، با سرعت و جدیت بیشتری در حال پیشبرد کریدورهای برّی خود است. ایران می‌تواند در کریدورهای منتسب به چین، نقشی جدی ایفا کند. این نقش‌آفرینی می تواند در زمینه انرژی، ترانزیت، صنعت، فناوری، تجارت اقلام اساسی، ساختار تسویه مالی و در نهایت ارتباط مردم با مردم انجام شود.

نگاهداری، ایفای نقش صنعت محور و مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده صنعتی در کریدور شرقی-غربی ایران با استفاده از ظرفیت شهرک های صنعتی و نیروی کار تحصیل کرده را مصداقی از این رویکرد دانست و عنوان کرد: همکاری سه جانبه ایران-چین-پاکستان در مکران شامل در دو محور صادرات گاز، برق و نفت به پاکستان جهت تأمین انرژی پروژه های کریدور سیپک و بارگذاری صنایع انرژی بر و آب بر در پهنه مکران با جلب سرمایه و فناوری چینی و صادرات کالاهای تولیدی به آسیای میانه، جغرافیای ایران، پاکستان، افغانستان، عراق، کشورهای جنوب خلیج فارس و آفریقا، مواردی دیگر از در این خصوص هستند.

نگاهداری در پایان یادآور شد: راه اندازی کریدور شمال -جنوب شرق ایران با محورهایی چون برقراری پیوند میان شرق چین با کشورهای آسیای میانه از طریق ایران، نقش ‌آفرینی ایران در کریدور منابع معدنی از آسیای میانه به سمت چین و هند و نقش ‌آفرینی در کریدور غلات چین و روسیه و امکان بارگذاری صنایع کاربر در پهنه شرقی کشور در امتداد این کریدور و بهره ‌گیری از ظرفیت ها، می‌تواند در این مسیر موثر باشد.