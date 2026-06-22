به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تهدیدات اخیر ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، نوشت:

«شما تهدید می‌کنید، ما عمل می‌کنیم.

تنگه هرمز نه قمارخانه شخصی شماست، نه حیاط خلوت دزدان دریایی مدرن؛ اینجا آب‌های ملی ایران است و تصمیم‌گیرنده نهایی، مردم رشید ایران و نیرو های مسلح شجاع آن هستند.»

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