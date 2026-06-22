آخرین وضعیت اختلال خدمات در ۴ بانک

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«روز گذشته در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه بانکی جلسه با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و مدیران عامل چهار بانک مسئله‌دار داشتیم:

۱- مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی ۴ بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه می‌شود اتفاق افتاده است. شرکت مذکور ارائه دهنده خدمات شتاب و شاپرک و ... نیز هست و شرکت بورسی است که بانک‌ مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل دار نیز در آن سهامدار هستند.

۲- علی رغم بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشاء و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سخت‌افزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.

۳- سامانه‌های بین بانکی دچار مشکلی نشده‌اند و در حال حاضر از ظرفیت آن برای حل مشکل استفاده شده است و خدمات پایه چهار بانک برای مردم فعال شده است و برآورد این است که تا دو هفته دیگر مشکل حل شود.

۴- در حمله اخیر برخلاف حمله به بانک سپه در جنگ ۱۲ روزه نشت اطلاعات مردم اتفاق نیفتاده است.

۵- مشکل بانک توسعه صادرات حل شد و بانک تجارت نیز با سولوشن اختصاصی اغلب خدمات خود را راه اندازی کرده است اما دو بانک دیگر از سامانه هور استفاده می‌کنند. بانک صادرات نیز برآورد کرد به جز خدمات چک تا انتهای هفته بقیه خدمات را راه‌اندازی خواهد کرد.

۶- زیر ساخت سخت افزاری خدمات بانکی در ایران مین فریم شرکت IBM آمریکا است که دارای ریسک قابل توجهی است.»

انتهای پیام/