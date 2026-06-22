به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم میان ایران و آمریکا و تأکید معظم‌له بر انجام مذاکرات در چارچوب تأمین حقوق ملت ایران و مردم منطقه، گفت: پای نظر و آرمان‌های رهبری برای صیانت از حقوق ملت ایران خواهیم ایستاد و با تمام توان به رئیس جمهور محترم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و شعام کمک خواهیم کرد که این تفاهم‌نامه موجب عزت بیشتر ایران شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هیچ وجه نه آرمان‌هایمان را فراموش می‌کنیم و نه تحت تاثیر زورگویی‌های غرب قرار می‌گیریم.

تاجگردون گفت: به منتقدین هم توصیه می‌کنیم بیش از آنچه که به دنبال روش‌های وحدت‌شکن باشند، تلاش کنیم همه زیر پرچم ایران بزرگ و هدایت رهبری به ایران پرافتخار فکر کنیم.

وی خطاب به منتقدین ادامه داد: همسو با زبان صهیون نشوید، رهبری هوشمند است و مراقبت دارد.»

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