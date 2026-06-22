در نخستین روز هفته قوه قضاییه؛
مراسم تحلیف ۸۵ سردفتر جدیدالانتصاب برگزار شد
در نخستین روز هفته قوه قضاییه مراسم تحلیف ۸۵ سردفتر جدیدالانتصاب شامل ۵۲ زن و ۳۳ مرد، امروز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با نخستین روز هفته قوه قضاییه، مراسم تحلیف مراسم تحلیف ۸۵ سردفتر جدیدالانتصاب شامل ۵۲ زن و ۳۳ مرد امروز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، پژمان پروین معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، عاصف حمداللهی مدیرکل اجرای اسناد رسمی سازمان و دیگر مدیران و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
همزمان با این مراسم، تحلیف ۴۶۷ نفر دیگر از سردفتران جدیدالانتصاب نیز بهصورت وبیناری در سراسر کشور در حال برگزاری است که در مجموع فرآیند تحلیف ۵۵۲ سردفتر جدید در سطح کشور را شامل میشود.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب، ضمن گرامیداشت آغاز هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانش، با اشاره به جایگاه مکتب حسینی در فرهنگ ایرانی-اسلامی اظهار کرد: آنچه امروز داریم از مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و این مکتب در بین زنان، مردان و کودکان ایران اسلامی ساری و جاری است و امروز مقاومتها و ایستادگیها در برابر جبهه کفر برآمده از نهضت حسینی است.
وی با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه به خانواده بزرگ دستگاه قضایی، از حضور حاضران در این مراسم که بهصورت همزمان در تهران و ۱۷ استان کشور برگزار شد، قدردانی کرد و گفت: شما امروز در منصبی قرار میگیرید که لازمه آن عدالت است همچنان که در آیه ۲۸۲ سوره بقره به آن تصریح شده است. این مسئولیت بسیار مهم و خطیر است و امانتداری در آن باید بهطور کامل رعایت شود چراکه تخطی از آن میتواند منجر به مسئولیتهای کیفری، مدنی و حقوقی شود.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به سوابق برخی سردفتران متخلف اظهار کرد: متأسفانه سردفترانی داشتهایم که به دلیل عدم رعایت ضوابط با سلب صلاحیت، پرونده کیفری، محکومیت حقوقی و حتی بازداشت مواجه شدهاند.
وی در ادامه به برگزاری ۱۷ مراسم تحلیف پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: ۱۰ مراسم در سازمان ثبت و ۷ مراسم در استانها برگزار شده و جمعیت سردفتری کشور از ۷هزار و ۶۵۰ نفر قبل از اجرای قانون امروز به ۱۴ هزارو ۴۵۰ نفر افزایش یافته است.
بابایی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در حوزه توسعه حدنگاری افزود: در تیرماه۱۴۰۱ رهبر شهید هفت راهبرد کلان را برای قوه قضاییه تبیین کرد که یکی از مهمترین آنها اجرای قانون حدنگار بود. پس از این تاکید و در زمان آغاز مسئولیت ۶۷ درصد از پهنههای منابع طبیعی حدنگاری شده بود، اما امروز این رقم به ۹۹.۵ درصد معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار رسیده است.
وی افزود: از زمانی که حدنگاری منابع طبیعی به اتمام رسیده شاهد کاهش چشمگیر پروندههای زمینخواری و جنگلخواری شدهایم بهگونهای که با تثبیت مالکیت اراضی ملی، امکان رسیدگی قضایی بر اساس سند رسمی فراهم شده و ادعاهای غیرمستند کاهش یافته است.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه اراضی ملی گفت: در گذشته به دلیل نبود اسناد رسمی رسیدگی به دعاوی زمینخواری با چالشهای جدی مواجه بود، اما امروز با صدور اسناد رسمی مبنای رسیدگی قضایی کاملاً روشن و مستند شده است.
بابایی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه اراضی روستایی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۵ میلیون قطعه اراضی روستایی، تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه دارای سند شده و ۸۰۰ هزار قطعه باقی مانده است که برنامهریزی برای تکمیل آن در حال انجام است. در حوزه شهرکهای صنعتی نیز بیش از ۸۵ درصد از این مناطق دارای سند رسمی هستند و در برخی استانها حدنگاری بهصورت کامل انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه تثبیت مالکیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت: سند منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران در پهنه ۷۰۰ هکتاری و همچنین اسناد مناطق آزاد بانه و مریوان در پهنه ۹۷۰ هکتاری در قالب ۲۱۶ فقره سند صادر شده است. این اقدامات موجب تثبیت مالکیت، افزایش امنیت سرمایهگذاری و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در کشور شده است.
بابایی همچنین با اشاره به صدور ۹ میلیون ۵۰۰ هزار سند سبزرنگ در چارچوب قانون الزام گفت: نقل و انتقالات در حوزههای مختلف از جمله اراضی شهری، روستایی و شهرکهای صنعتی باید از مسیر رسمی انجام شود. حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون زمین و ملک قولنامهای در کشور وجود دارد که باید به سند رسمی تبدیل شوند و تاکنون حدود ۳۵ میلیون زمین و ملک را سند دار کردیم.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت گفت: برای نخستینبار حوزه املاک به بخش خصوصی واگذار و برونسپاری شده است تا از ظرفیت کارگزاران فنی در فرآیند تثبیت، نقشهبرداری و صدور اسناد استفاده شوددستورالعمل مربوطه در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شده و این اقدام میتواند تحول بزرگی در سریع روند صدور اسناد رسمی در کشور ایجاد کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در تکمیل نظام ثبتی کشور اظهار داشت: چند دستگاه و نهاد از جمله نظام مهندسی و برخی ظرفیتهای قانونی در حوزه بازنشستگی سردفتری میتوانند به سازمان ثبت کمک کنند، اما مهمترین نقشآفرینی در این حوزه بر عهده سران دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
دفترخانه اسناد رسمی که تا امروز بهعنوان پیشخوان امور اسناد فعالیت میکرد در حوزه املاک نیز از ظرفیت آن برای تسهیل امور استفاده خواهد شد البته این ظرفیت صرفاً شامل سردفترانی خواهد بود که بر اساس معیارها و ضوابط مشخص از جمله سوابق عملکردی مناسب و نداشتن تخلفات انتظامی، واجد شرایط باشند.
بابایی با اشاره به برنامههای جدید سازمان ثبت گفت: شنبه آینده مراسم آغاز بهکار نخستین گروه کارگزاران فنی و مهندسی در همین سالن برگزار خواهد شد و سردفتران منتخب که واجد شرایط هستند در این طرح مشارکت خواهند داشت.
رئیس سازمان ثبت با تأکید بر آثار اسناد عادی در نظام قضایی کشور اظهار کرد: امروز ۶۰ تا ۷۰ درصد ورودی پروندهها به مراجع قضایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است موضوعی که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود و منشأ بسیاری از مفاسد از جمله جعل و اختلافات حقوقی است.
وی افزود: در سه سال گذشته، موضوع برونسپاری برخی وظایف ذاتی سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی اجرایی شده و در حوزه اجرای اسناد رسمی سردفتران دارای دسترسیها و اختیارات لازم شدهاند چراکه سازمان ثبت به این قشر فرهیخته، معتمد و دارای کارنامه مثبت اعتماد دارد.
هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ضمن تقدیر از ایستادگی مردم در عرصههای مختلف، با گرامیداشت آغاز هفته قوه قضاییه و قدردانی از مجموعه دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خطاب به سردفتران جدید گفت: امروز روز مهمی برای شماست و از این پس مسئولیت سنگینی بر عهده دارید چراکه شما در جایگاهی قرار میگیرید که کار شما یک وظیفه حاکمیتی است و در حقیقت واسطه میان مردم و حاکمیت محسوب میشوید.
طحاننظیف با بیان اینکه نهاد سردفتری نقش مهمی در ساختار حقوقی کشور دارد، افزود: تکالیف این حوزه بسیار جدی است و با تصویب قوانین جدیدالزام، این مسئولیتها گستردهتر نیز شده است. دقت، امانتداری و اخلاقمداری از الزامات اصلی این حرفه است، زیرا سردفتران با عموم مردم در ارتباط مستقیم هستند و باید هم ضوابط قانونی را رعایت کنند و هم توانایی تبیین و سادهسازی مفاهیم حقوقی برای مردم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه قانون حاصل خرد جمعی و فرآیند کارشناسی گسترده است، تصریح کرد: زمانی که یک قانون به تصویب میرسد باید بهعنوان یک متن الزامآور قانونی مورد اجرا قرار گیرد و کیفیت اجرای قانون نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف آن دارد. حتی بهترین قوانین در صورت اجرای نادرست میتوانند بیاثر شوند و در مقابل، اجرای صحیح قوانین میتواند آثار مثبت گستردهای به همراه داشته باشد.
طحاننظیف با اشاره به قانون الزام و نقش آن در کاهش اختلافات حقوقی گفت: اجرای درست این قانون میتواند از حجم بالای پروندههای قضایی ناشی از اختلافات ملکی و اسناد عادی بکاهد و به ایجاد امنیت حقوقی و اقتصادی در جامعه کمک کند.
وی در ادامه تأکید کرد: در اجرای قوانین باید علاوه بر دستگاههای اجرایی، مردم نیز همراه شوند و این امر نیازمند تبیین دقیق، گفتوگو و انتقال صحیح مفاهیم حقوقی به زبان ساده است.
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در ادامه با تأکید بر اهمیت امانتداری و اخلاق حرفهای اظهار کرد: سردفتران امانتدار و رازدار مردم هستند و دقت، حسن خلق و پایبندی به اصول حرفهای از مهمترین ویژگیهای این جایگاه است.
وی با بیان اینکه حوزه فعالیت سردفتران در ظاهر مشخص است، اما در عمل بسیار گسترده و اثرگذار است، افزود: نباید پس از ورود به این حرفه، به وضعیت موجود اکتفا کرد بلکه باید مسیر آموزش مستمر و ارتقای علمی ادامه یابد. در عصر تحول فناوری، هوش مصنوعی و تغییرات سریع اجتماعی، بهروز بودن دانش حقوقی و حرفهای یک ضرورت جدی است و توقف در سطح علمی اولیه میتواند آسیبزا باشد.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در آیین تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب با تسلیت ایام محرمالحرام و ضمن گرامیداشت آغاز هفته قوه قضاییه به خانواده بزرگ دستگاه قضایی و بهویژه سردفتران جدید، با اشاره به جایگاه سردفتری در نظام حقوقی کشور گفت: جایگاه سردفتران اسناد رسمی در تنظیم قراردادها و اسناد، مورد تأکید قرآن کریم در آیه ۲۸۲ سوره بقره نیز قرار گرفته است جایی که به موضوع کاتب و ثبت معاملات اشاره شده و این نشاندهنده اهمیت این مسئولیت در طول تاریخ است.
خندانی افزود: پیشکسوتان این حوزه با دقت و امانتداری این جایگاه را حفظ کردهاند و اکنون این مسئولیت به نسل جدید سپرده میشود و انتظار میرود با ارتقای علمی و حرفهای آن را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه همواره بر توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی تأکید وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط روز و تحولات فناوری، لازم است نظام سردفتری خود را با نیازهای جدید هماهنگ کرده و حتی یک گام جلوتر از تحولات حرکت کند در غیر این صورت ممکن است در آینده با چالشهایی مواجه شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آغاز فرآیند کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی گفت: بر اساس بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، این ظرفیت قانونی ایجاد شده و بهزودی بهصورت رسمی و عملیاتی آغاز خواهد شد. این طرح با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با محوریت دفاتر اسناد رسمی اجرایی میشود.
خندانی ادامه داد: آموزش مستمر در طول خدمت از ضرورتهای جدی این حرفه است و سردفتران باید همواره از آموزشهای جدید، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین، استفاده کنند و ارتباط خود را با پیشکسوتان حفظ کنند سردفتران باید در کنار اجرای دقیق ضوابط و مقررات، احترام به مراجعان را نیز بهعنوان یک اصل اساسی رعایت کنند و هرگونه رفتار خارج از شأن این جایگاه قابل قبول نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آمار بالای ورودی پروندههای قضایی ناشی از اسناد عادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است و این موضوع اهمیت جایگاه سردفتران را دوچندان میکند.
در پایان مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدیدالانتصاب برگزار و سوگندنامه توسط آنها قرائت شد.