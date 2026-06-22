امروز صورت گرفت؛
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با کاظمی
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه برنامههای نظارتی خود در نشست با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت این وزارتخانه در بخشهای مختلف از جمله امتحانات دانش آموزان و نیز فعالیتهای پرورشی را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامههای نظارتی خود در نشست با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت این وزارتخانه در بخشهای مختلف از جمله امتحانات دانش آموزان و نیز فعالیتهای پرورشی را بررسی قرار دادند.
در این نشست مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده این کانون در زمان جنگ و بعد از آن ارائه داد.