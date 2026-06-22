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نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با کاظمی

نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با کاظمی
کد خبر : 1802853
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اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه برنامه‌های نظارتی خود در نشست با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت این وزارتخانه در بخش‌های مختلف از جمله امتحانات دانش آموزان و نیز فعالیت‌های پرورشی را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های نظارتی خود در نشست با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت این وزارتخانه در بخش‌های مختلف از جمله امتحانات دانش آموزان و نیز فعالیت‌های پرورشی را بررسی قرار دادند.

 در این نشست مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده این کانون در زمان جنگ و بعد از آن ارائه داد.

 

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