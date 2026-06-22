عطارزاده در نشست خبری:
جزئیات تشییع پیکر رهبر شهید به همراه چهار عضو خانواده/ بدرقه رهبر شهید در نجف و کربلا برگزار میشود
سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین رهبر شهید انقلاب اسلامی از آغاز رسمی مراسم وداع، تشییع و تدفین از ۱۳ تیرماه خبر داد و گفت: این آیین با مشارکت گسترده نهادهای دولتی، انقلابی و مردمی در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد و برنامههایی نیز برای تشییع در نجف و کربلا به درخواست مردم و علما تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای ،گفت:در روزهای شهادت حضرت آقا و بهویژه در چند هفته گذشته، ستاد ملی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهیدمان در عالیترین سطح، به ریاست معاون اول محترم رئیسجمهور تشکیل شده است و چهار کارگروه اصلی بهعنوان کارگروههای تخصصی ذیل معاون اول محترم رئیسجمهور شکل گرفتهاند؛ کارگروه زیربنایی با محوریت وزیر محترم راه و شهرسازی، کارگروه انتظامی و امنیتی با محوریت وزیر محترم کشور، کارگروه بینالملل با محوریت وزیر محترم امور خارجه و کارگروه فرهنگ و رسانه با محوریت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی.
وی ادامه داد: ریاست ستاد ملی بر عهده معاون اول محترم رئیسجمهور خواهد بود و دبیری ستاد بر عهده جناب آقای دکتر پورجمشیدیان، قائممقام محترم وزیر کشور، خواهد بود.
عطارزاده خاطرنشان کرد: در ستاد مرکزی، علاوه بر کارگروهها، کمیتههای تخصصی نیز شکل گرفتهاند که مسئولیت هماهنگیهای اجرایی برگزاری مراسم را بر عهده دارند. همچنین مسئولیت اجرای مراسم در سه استان تهران، قم و مشهد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. در استانهای قم، تهران و مشهد، ستادهای استانی با محوریت استانداران محترم تشکیل شدهاند و همه ظرفیتهای دستگاهی، نهادی و حکومتی برای برگزاری مراسم پای کار آمدهاند و از همه ظرفیتها برای برگزاری مراسم استفاده میشود.
وی عنوان کرد: نکته بعدی که لازم است در این خصوص با مردم مطرح کنم، مردمپایه بودن برنامه است. ملت بزرگ ایران مستحضر باشند که از نخستین روزهای پس از شهادت حضرت آقا که مقدمات برگزاری آیین تشییع حضرت آقا انجام شد تا امروز، همه ظرفیتهای موجود در کشور، در دستگاههای دولتی، در نهادهای انقلابی، در سازمانهای نیروهای مسلح و در نهادهای عمومی غیردولتی پای کار آمدهاند و یک بسیج همگانی شکل گرفته است تا بتوانیم در برابر تمایل، علاقه و خواست آحاد جامعه در داخل کشور و علاقهمندان در خارج از کشور برای حضور در این مراسم، ضمن آنکه بتوانیم برنامه را به بهترین شکل برگزار کنیم، مسئله ایمنی، امنیت، سلامت و ارائه خدمات مناسب به عزیزان شرکتکننده را نیز به بهترین شکل ممکن مدنظر داشته باشیم.
سخنگوی ستاد عروج خونین مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: با همه تلاشهایی که در مجموعه دولت و ساختارهای دیگرِ همکار دولت در این ستاد ملی در حال انجام است و با توجه به مجموعه برآوردهایی که نهادهای مختلف و افکارسنجیهای انجامشده در دستگاههای مسئول ارائه کردهاند، علاقهمندی و میزان تمایل مردم برای حضور در این رویداد قابل قیاس با هیچ برنامه، رویداد یا مناسبت دیگری نیست و با هیچیک از مراسمهایی که در طول ۴۷ سال گذشته، چه در تشییع شهدا و چه در برگزاری آیینهای ملی و مذهبی برگزار شدهاند، قابل مقایسه نیست و نمیتوان برآوردی نسبت به آن داشت.
وی گفت: لذا بهصراحت باید عرض کنم که همانگونه که در اطلاعیه شماره ۲ دفتر حفظ و نشر آثار نیز اعلام شد، صاحبان اصلی این عزا خود مردم هستند و برای میزبانی از خیل علاقهمندان و عاشقان به امام مجاهد شهیدمان، همین مردم عزادار بسیج شدهاند تا میزبانی، خدمتگزاری و خادمی عزیزان، هموطنان و علاقهمندان به مکتب امام شهید را بر عهده بگیرند.
عطار زاده یادآور شد: از اولین روزهای بعد از شهادت رهبری، مقدمات برنامه تشییع ایشان انجام شد، اما به دلیل شرایط جنگ و مسأله حفظ امنیت و سلامت مردم، زمان برگزاری تشییع به تعویق افتاد. گرچه بعدها هم برنامهریزیهایی انجام شد اما موضوع پذیرایی از خیل عظیم عاشقان رهبری، سرانجام تصمیم این شد زمان اعلام مراسم با در نظر گرفتن همه ابعاد باشد.
وی افزود: عنوان مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» است. شعار باید برخواست و با نماد مشت گره کرده که برگرفته از متن رهبر انقلاب درمورد پیکر شهید قائد است از دیگر جزئیات این مراسم است.باید برخواست امتداد قیام بله است که در ۱۴خرداد رخ داد. همان قیامی که در سال ۱۳۴۲ با نهضت امام خمینی شروع شد و با انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به سرانجام رسید.
سخنگوی ستاد عروج خونین مقام معظم رهبری بیان کرد:باید برخواست یعنی خون رهبری آنقدر جوشان است که اجازه هیچ سکونی نمیدهد. در شعار تلاش شده که ابعاد بین المللی هم در نظر گرفته شود. چون عزا مختص مردم ایران نیست و امت اسلام هم عزادار این واقعه هستند، این شعار انعکاس دهنده قوموا لله هم هست.
وی بیان کرد: مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب به شکل رسمی از شنبه ۱۳تیرماه برگزار خواهد شد. وداع به مدت دو روز در مصلی امام خمینی است. نماز بر پیکر رهبری شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد خوانده میشود. ۱۵ تیرماه مراسم تشییع رهبری شهید در شهر تهران است. مسیرهای مختلفی برای مراسم تشییع رهبری در شهر تهران درنظر گرفته شود که اطلاع رسانی آن از سوی سردار حسن زاده، فرمانده سپاه تهران خواهد بود. در این مراسم، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و چهار عضو خانواده ایشان تشییع خواهد شد.
عطارزاده گفت: روز سه شنبه شانزدهم تیرماه مراسم تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم انجام خواهد شد که در آنجا هم بر پیکر مطهر امام شهیدمان نماز خواهند خواند.
مقامات و هیأتهایی از کشورهای مختلف نیز برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند یافت که زمان و مکان برگزاری این برنامهها در روزهای آینده از سوی مسئولان وزارت امور خارجه اطلاعرسانی خواهد شد.
وی بیان کرد: تشییع رهبری در شهرهای نجف و کربلا در کشور عراق به درخواست مردم، عشایر، علما و نخبگان برگزار خواهد شد که زمان و مکان دقیق آن از سوی دولت عراق اعلام خواهد شد. تدفین رهبری مصادف با سالروز شهادت امام سجادط جد ایشان، در شهر مقدس مشهد برگزار می شود. مراسم ادای احترام مقامات کشورهای خارجی هم برگزار خواهد شد که جزئیات آن در روزهای آینده اعلام میشود.