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روایت کمیته رسانه هیئت مذاکره‌کننده از دستاوردهای بورگن‌اشتوک

روایت کمیته رسانه هیئت مذاکره‌کننده از دستاوردهای بورگن‌اشتوک
کد خبر : 1802681
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کمیته رسانه هیئت مذاکره‌کننده «میناب ۱۶۸» با تشریح مهم‌ترین نتایج دور نخست گفت‌وگوهای بورگن‌اشتوک، از حفظ آتش‌بس لبنان با نقش‌آفرینی ایران، ایجاد سازوکار نظارتی مشترک در لبنان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی هسته‌ای و تحریمی، آغاز روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و صدور مجوز ۶۰ روزه رفع تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، نکات مهم و توافقات انجام شده در بیانیه پایان گفت‌وگوهای بورگن اشتوک از سوی کمیته رسانه هیئت مذاکره‌کننده «میناب ۱۶۸» منتشر شد   به شرح زیر است:

۱- با فشار هیئت مذاکره کننده ایرانی از عصر شنبه، پایان جنگ به صورت شکننده در لبنان فعلا حفظ شده است که برای تثبیت آن سازوکار نظارتی با عنوان «واحد کنترل منازعه» با حضور ایران ایجاد می شود. با این سازوکار در حقیقت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی وارد معادلات امنیتی لبنان می شود درحالی که در ماه های اخیر، آمریکایی ها تلاش زیادی کردند تا ایران را از معادلات لبنان حذف کنند. همچنین رژیم اشغالگر قدس هیچ جایگاهی در این سازوکار ندارد.

۲- در بحث مدیریت تنگه هرمز برای ضمانت بازگشایی به مرور تنگه، مقرر شده خط تماسی ایجاد شود تا در صورت اشکال در اجرا با ایران تماس بگیرند و مشکل خود را منتقل کنند. این اتفاق به معنای تثبیت سیادت ایران در تنگه هرمز است.

۳- کارگروه‌های سه گانه هسته‌ای، تحریم‌ها و نظارت که براساس این بیانیه تشکیل می‌شوند، کار خود را پس از شروع اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم یعنی توقف آتش در همه جبهه ها به خصوص لبنان، آغاز رفع محاصره دریایی، آغاز آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و صدور اسقاطیه (رفع) تحریم های نفتی، پتروشیمی و مشتقات آغاز خواهند کرد. در حقیقت پیش از اجرای بند ۱۳، جمهوری اسلامی وارد مذاکره مرحله نهایی نمی شود.

۴- در این دور از گفت‌وگوها، یادداشت تفاهم اجرای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران نیز میان ایران و قطر به امضای دوکشور رسید.

۵- در جریان گفت‌وگوهای سوئیس همچنین براساس بند ۱۰ یادداشت تفاهم، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری آمریکا، اسناد رفع تحریم های نفتی، پتروشیمی و مشتقات را به مدت ۶۰ روز صادر کرد. این به معنای آن است که ایران می تواند به صورت رسمی به مشتریان خود نفت بفروشد و پول آن را در سازوکارهای رسمی بانک مرکزی دریافت کند.

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