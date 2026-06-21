قاآنی:
اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ تکرار خواهد شد
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی در پیامی خطاب به سریازان اسرائیلی نوشت: اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سربازان متجاوز و تروریست صهیونیست ، کمتر از ۴ روز ۱۰۰ نفر تلفات دادید!!! ، اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همان سالی که با خفت و خواری از این سرزمین فرار کردید.
امروز نیز اگر بر تجاوز و اشغالگری اصرار ورزید، با ذلت و شکست با لگد بیرون رانده خواهید شد.