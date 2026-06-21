بررسی نامه رئیس مجلس درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی در شورای نگهبان

وی گفت: در جلسه امروز شورای نگهبان که با حضور اکثریت اعضا اعم از فقها و حقوقدانان این شورا تشکیل شد، اعضای شورا ایستادگی و عظمت ملت ایران را مایه فخر و شکرگزاری به درگاه خداوند متعال دانسته و ابراز امیدواری کردند این پیروزی‌ها ادامه یافته و انتقام خون به ناحق ریخته شده رهبر شهید انقلاب و یارانشان و مردم عزیز از دشمنان گرفته شود.

طحان نظیف همچنین گفت در ابتدای این جلسه اعضای شورا در خصوص مسائل مختلف داخلی و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی نامه رئیس مجلس درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی در جلسه این شورا خبر داد و گفت: در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نشست برخی اعضای حقوقدان این شورا با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح، اعضای شورا به بررسی ابعاد موضوع پرداخته و نظرات خود را ناظر به ایرادات این شورا در مرحله قبل بیان کردند.

طحان نظیف دستور دیگر جلسه امروز شورای نگهبان را بررسی استعلامات ارسال شده از دیوان عدالت اداری ذکر کرد که بر اساس قانون این استعلامات، نیازمند اعلام نظر فقهای شورای نگهبان است.