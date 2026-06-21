توضیحات عضو هیئت مذاکراتی ایران در سوئیس درمورد بندهای مورد بحث درمذاکرات امروز
عضو هیئت مذاکراتی ایران در سوئیس درمورد بندهای مورد بحث درمذاکرات امروز توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا حسین حسین قربانزاده عضو تیم مذاکره کننده ایرانی مستقر در سوئیس در یک گزارش تصویری گفت: درباره این سفر چند نکته مطرح می کنم. نکته اول این است که مهمترین موضوع، اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه، یعنی فراهمسازی مقدمات لازم برای گفتوگو درباره بندهای تفاهمنامه است. این مقدمات شامل پنج مورد است: بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است.
وی ادامه داد: بند ۱ مربوط به خاتمه جنگ در همه جبههها است. بند ۴ به رفع محاصره میپردازد. بند ۵ درباره باز شدن تنگه است. بند ۱۰ مربوط به معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات آن است. بند ۱۱ نیز به آزادسازی اموال بلوکهشده ایران اختصاص دارد.
عضو تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: در خصوص بند ۱ که مهمترین موضوع گفتوگوهای امروز بود، در جلسات دوجانبه و چندجانبه و همچنین در نشست اصلی که هماکنون در حال برگزاری است، موضوع لبنان بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت. طبیعتاً اگر در خصوص لبنان ـ که یکی از جبهههای اصلی است و باید خاتمه جنگ در آن اعلام شود ـ این اتفاق رخ ندهد، قطعاً موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت. این موضوع مورد تأکید هیئت ایرانی و شخص رئیس هیئت، آقای دکتر قالیباف، بود. خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام شده، انشاءالله نتیجه آن را در پایان گفتوگوهای نشست امروز شاهد خواهیم بود.
قربانزاده گفت: در خصوص بندهای دیگر نیز کارشناسان در نشستهای جانبی گفتوگوهایی انجام دادهاند. هیئت قطری نیز در اینجا حضور داشت و درباره بند ۱۱، یعنی آزادسازی داراییهای ایران، گفتوگو شد و ترتیبات اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت که همچنان ادامه دارد. همچنین پس از نشست اصلی نیز درباره موضوع بند ۱۱ گفتوگوها ادامه دارد.
وی گفت: در خصوص بند ۱۰ و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات نیز پیشنویس نهایی شده و بهزودی شاهد صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی خواهیم بود.