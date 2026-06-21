ربیعی:
بازی پرچم؛ جلوههای شرافت ملی در مستطیل سبز
دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت:حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فراتر از یک رقابت ورزشی، به روایتی از هویت، همدلی و ایستادگی ملی تبدیل شد؛ جایی که پرچم ایران در سکوهای داخل و خارج از کشور به نماد پیوندهای مشترک و مقاومت در برابر فشارهای بیرونی بدل شد و فوتبال را به صحنهای از بازنمایی وحدت اجتماعی تبدیل کرد.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی در یادداشتی نوشت:
روایتِ ایستادگی در مستطیل سبز
تماشای بازیهای تیم ملی ایران در جام جهانی، تنها دنبال کردن یک رقابت ورزشی نیست؛ گویی در پسِ هر مسابقه، روایتی عمیقتر از ایستادگی و هویت ملی نیز جریان دارد. بسیاری از ایرانیان در حالی پای تلویزیون یا در سکوهای ورزشگاهها به تماشای بازیها نشستند که واقعیتهای سنگین پیرامونی ــ از فشارهای روانی و محدودیتهای مالی تا سایه سیاستهای قلدران جهانی بر ورزش ــ همچنان بر فضای کشور سنگینی میکند. با این حال، حضور تیم ملی در چنین شرایطی خود به نوعی حامل امید بود؛ نشانهای از اینکه حتی در میان دشواریها نیز میتوان روزنهای از امید و همدلی را تجربه کرد.
همدلی در جغرافیایِ پراکندگی
اما شاید نقطه کانونی این روایت نه در زمین مسابقه، بلکه در سکوهای ورزشگاه شکل گرفت. تماشاگران ایرانی، صحنههایی آفریدند که فراتر از مرزبندیهای سیاسی و اجتماعی قرار میگرفت. در شهرهایی مانند لسآنجلس ــ که سالها به عنوان یکی از کانونهای جدالهای سیاسی ایرانیان شناخته میشد ــ این بار پرچم ایران در دست هوادارانی دیده شد که تنها به عشق وطن تیم ملی را تشویق میکردند. این تصویرها یادآور این حقیقت بود که در بزنگاههایی خاص، نمادهای ملی هنوز میتوانند فراتر از اختلافها عمل کنند و لحظههایی از همگرایی بیافرینند.
پرچم؛ حافظهی مشترک یک ملت
در این میان، «پرچم» به مهمترین نماد این روایت بدل شد. برای ایرانیان، پرچم تنها یک نشانه رسمی نیست؛ حامل حافظهای تاریخی است. همان پرچمی که در لحظه آزادی خرمشهر بر فراز مسجد جامع شهر برافراشته شد، همان که در سالهای دفاع مقدس در دست رزمندگان بود و در بزنگاههای مختلف به نشانه ایستادگی بالا رفت. از اهتزاز آن در هرمز در بحبوحه جنگ تا حضورش در دست زنان محجبه و غیرمحجبه در تجمعات دفاع از میهن، همه یادآور این حقیقت است که پرچم یک ملت در نهایت همان نشانی است که فرزندان آن ملت در پای آن برای دفاع از هویت و تمامیت ارضی سرزمینشان میایستند.
تلاش برای بداهتزدایی و ناکامیِ نمادین
با این حال، تلاشهایی صورت گرفت تا با بداهتزدایی، معنای پرچم تغییر کند و در کنار نمادهایی قرار گیرد که اساساً متعلق به امیال متجاوزان به وطن و "کوچکخواهان ایران" است؛ خیالی خام که میخواست پرچمی را در همجواری با پرچم رژیم اسرائیل در مستطیل سبز به رخ بکشد. اما آنچه در فضای این جام جهانی دیده شد نشان داد که چنین تلاشهایی در برابر اهتزاز پرچم رسمی ایران در دست تماشاگران، ناکام ماند.
وقتی فوتبال به میدان نمادها تبدیل میشود
با همه اینها، آنچه در روزهای جام جهانی دیده شد نشان میدهد که پرچم هنوز میتواند نقش خود را ایفا کند. برافراشته شدن پرچم ایران در دست تماشاگران، چه در ورزشگاهها و چه در خیابانهای شهرهای مختلف جهان، تنها نشانه حمایت از یک تیم فوتبال نبود؛ بلکه یادآور یک هویت مشترک بود که هنوز در بزنگاهها خود را نشان میدهد.
نمونههای مشابه در دیگر کشورها نیز دیده میشود. هواداران ترکیه، با وجود حذف تیمشان از رقابتها، در تکریم تیم ملی و پرچم خود کوتاهی نکردند. در چنین لحظاتی حتی شکست ورزشی نیز به معنای شکست هویت و غرور ملی نیست.
ضرورتِ بازتعریفِ پیوند با فرزندان ایران
در این میان، نکته مهم دیگری نیز خود را نشان داد: پیوند میان ایرانیان داخل و خارج از کشور. حضور پرشور هموطنان مقیم خارج در حمایت از تیم ملی یادآور این واقعیت است که جامعه ایرانی، با همه پراکندگی جغرافیایی، همچنان از ریشههای مشترک تغذیه میکند. بازتعریف این رابطه و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت فعال ایرانیان خارج از کشور در عرصههای مختلف، ضرورتی است که بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. این «دریا» برای تلاطم و پویایی، به حضور تمام فرزندان ایران نیاز دارد.
بازیِ پرچم؛ پیروزی فراتر از نتیجه
در نهایت، روایت ایران در این جام جهانی را نمیتوان تنها با نتایج مسابقات سنجید. آنچه در کنار بازیها شکل گرفت، یادآور قدرت نمادها و پیوندهای عمیق اجتماعی بود. برافراشته شدن پرچم ایران در میان هواداران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نشانهای از هویتی مشترک بود که هنوز در بزنگاهها خود را نشان میدهد.
شاید به همین دلیل بتوان گفت در این جام، فارغ از نتیجه مسابقات، آنچه بیش از هر چیز به چشم آمد «بازی پرچم» بود؛ و در این میدان، پرچم ایران از هرمز و تجمعات شبانه شهرهای میهن تا لس آنجلس همچنان پیروزمند و درخشان در مرکز روایت در اهتزاز است.