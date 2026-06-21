بازدید دادستان تهران از واحد تولیدی آسیبدیده در جنگ اخیر
دادستان تهران از کارشناسی بیش از ۳۸۰ واحد خسارتدیده در استان تهران خبر داد و گفت: واحدهای آسیبدیده برای دریافت حمایت میتوانند به دادستانی مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز همزمان با هفته قوه قضاییه، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید، به همراه مدیران دستگاههای متولی از یک شرکت تولیدی فعال در زمینه ساخت جداکنندههای پیشرفته صنعتی بازدید کرد.
صالحی در این بازدید از بخشهای مختلف این شرکت دانشبنیان دیدن کرد و با نحوه تولید و کارایی محصولات آن آشنا شد.
دادستان تهران در حاشیه این بازدید، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و بزرگداشت هفته قوه قضاییه، از همراهی مدیران دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت صمت و اداره کل صمت استان تهران در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی قدردانی کرد.
کارشناسی ۳۸۰ واحد تولیدی آسیبدیده
صالحی با اشاره به اقدامات مهم دستگاه قضایی در حمایت از صنایع خسارتدیده، خاطرنشان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با سرعت و دقت، کارشناسی واحدهای تولیدی آسیبدیده در استان تهران را انجام داده است. تاکنون بیش از ۳۸۰ واحد تولیدی که درخواست کارشناسی داشتند، مورد بررسی قرار گرفته و نظر کارشناسان واصل شده است.
وی تأکید کرد: هر واحد تولیدی که در جنگ آمریکایی-صهیونیستی مورد اصابت و خسارت واقع شده، میتواند به دادستانی تهران، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مراجعه کند تا مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. پس از کارشناسی، پروندهها به ستاد نوسازی کشور ارسال میشود تا اقدامات لازم برای بازسازی و راهاندازی مجدد این واحدها انجام شود.
تشکیل پروندههای قضایی و رسیدگی به تخلفات
وی افزود: همچنین جلسات تصمیمگیری با حضور مدیران بانکها، بیمهها، تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی، دستگاههای خدماترسان و متولی اصلی یعنی وزارت صمت برگزار و مصوبات لازم برای رفع موانع تولید اتخاذ میشود.
صالحی در پایان با اشاره به بازگشت تعدادی از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ رمضان به چرخه تولید، بر تداوم این روند تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه دستگاهها، مشکلات واحدهای تولیدی برطرف شده و صنعت کشور به جایگاه واقعی خود برسد.
بر اساس گزارش، این واحد تولیدی پیشتر از یکی از بانکهای کشور تسهیلاتی دریافت کرده بود که با توجه به ادغام آن بانک با بانک ملی، مشکلاتی در زمینه بازپرداخت این تسهیلات برای واحد مذکور ایجاد شده بود.
دادستان تهران در این بازدید ضمن بررسی این مشکل، دستور داد که با توجه به خسارات فراوان وارد شده به این واحد تولیدی در جنگ اخیر و همچنین لزوم حمایت از این شرکت نوپا و دانشبنیان، بانک ملی ایران همکاری لازم را با آن داشته باشد تا در چرخه فعالیت آن خللی وارد نشود.