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دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس‌جمهور؛

قدردانی از نقش سازنده اسلام آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ

قدردانی از نقش سازنده اسلام آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ
کد خبر : 1802057
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​رئیس‌جمهور با قدردانی از نقش سازنده اسلام‌آباد در حمایت از روندهای دیپلماتیک منطقه‌ای، بر عزم تهران برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در رأس هیأتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از رویکرد برادرانه، مسئولانه و متعهدانه دولت پاکستان در حمایت از روند گفت‌وگوها و تلاش‌های دیپلماتیک منجر به توافق آتش‌بس و پایان جنگ، نقش سازنده و مؤثر پاکستان را در پشتیبانی از مسیر دیپلماسی و کمک به تثبیت نتایج حاصل از مذاکرات مورد تأکید قرار داد.

 پزشکیان همچنین با اشاره به اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیق روابط با پاکستان در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود در مناسبات دو کشور تأکید کرد.

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