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سخنگوی دولت:

ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد

ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
کد خبر : 1802032
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سخنگوی دولت تأکید کرد که ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برخی گمان می‌کنند بلندتر سخن گفتن یا تهدید کردن، نشانه انقلابی‌گری است؛ حال آنکه ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد. آنان که از تریبون وحدت، بذر تفرقه می‌پاشند و زبان تهدید برمی‌گزینند، بدانند هزینه این رفتارها را نه یک دولت، که سرمایه ملی کشور می‌پردازد.»

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