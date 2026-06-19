دعوت به خروش سراسری ملت ایران در حمایت از حزب الله لبنان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی، از ملت ایران برای حضور در میادین و اجتماعات سراسری شبانه در حمایت از مقاومت و دفاع از عزت ملی دعوت کرد.
به گزارش ایلنا متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
تجاوز مجدد رژیم اشغالگر و جنایتپیشه صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان، شهادت و مجروح شدن جمعی از مردم بیدفاع، تخریب منازل مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی و استمرار سیاست جنگافروزی و بیثباتسازی منطقه، بار دیگر ماهیت حقیقی رژیمی را آشکار ساخت که موجودیت خود را بر نقض عهد، تجاوز مستمر، کشتار غیرنظامیان و بیاعتنایی آشکار به همه قواعد حقوقی و انسانی استوار کرده است.
این تجاوزها در حالی صورت میگیرد که بر اساس تفاهم نامه اخیر مربوط به خاتمه جنگ در همه جبههها، توقف کامل درگیریها در لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، جزء لاینفک و از نخستین الزامات آن به شمار میآید. از اینرو استمرار حملات رژیم صهیونیستی، نقض آشکار تعهدات پذیرفتهشده و آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی آمریکا و دیگر حامیان این رژیم به مسئولیتهای خود در قبال صلح و امنیت منطقهای است.
ملت ایران بهخوبی آموخته است که هیچ توافقی بدون پشتوانه قدرت، هیچ تعهدی بدون ضمانت اراده ملتها و هیچ صلحی بدون بازدارندگی پایدار نخواهد ماند. همان ارادهای که در روزهای دشوار جنگ تحمیلی، محاسبات دشمن را در هم شکست و ملت ایران را از آزمونی تاریخی با سرافرازی عبور داد، امروز نیز ضامن صیانت از دستاوردهای بزرگ ملت ایران، جبهه مقاومت و امنیت منطقه است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن حامیان و پشتیبانان آن در تداوم ناامنیهای منطقه، از ملت بزرگ، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید در تداوم اجتماعات سراسری و تاریخی خویش، با حضور پرشور در میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور، بار دیگر صدای رسای حمایت از ملت مظلوم لبنان، محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی، پاسداشت دستاوردهای مقاومت و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.