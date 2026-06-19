خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس جمهور با فرخ سعیدی، از مفاخر علوم پزشکی کشور

دیدار رئیس جمهور با فرخ سعیدی، از مفاخر علوم پزشکی کشور
کد خبر : 1801385
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با دکتر فرخ سعیدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های برجسته و ماندگار عرصه علوم پزشکی کشور، دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی،  ضمن دیدار و گفت‌وگو صمیمانه  با این چهره برجسته علمی کشور، با اهدا لوحی از سال‌ها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد.

در متن لوح تقدیر رئیس جمهور از دکتر سعیدی آمده است:

توفیق خدمت به خلق موهبتی است که به لطف پروردگار متعال و به شایستگی، به دستان توانمند بزرگانی سپرده شده تا معنای تعهد، مسئولیت و نوع‌دوستی را با تجلی به خدمت‌رسانی صادقانه و مستمر جلوه‌گر نمایند.

به پاس سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، خدمات گرانسنگ علمی و پزشکی و جایگاه ماندگار جنابعالی در ارتقای دانش جراحی و تربیت پزشکان و جراحان متعدد در کشور، این لوح تقدیر اهدا می‌گردد.

بی‌تردید مجاهدت‌های صادقانه و دستاوردهای ارزشمند علمی شما در عرصه پزشکی و جراحی، سرمایه‌ای گرانبها برای جامعه سلامت بوده و نام پرافتخارتان را در زمره پیشگامان و مفاخر این سرزمین جاودانه ساخته است.

عزت و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند علیم مسئلت می‌نمایم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی