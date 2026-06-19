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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند

ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند
کد خبر : 1801375
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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند و اگر دشمن عهد شکن بخواهد چون گذشته به زیاده‌خواهی ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصه‌های جنگ ترکیبی قدرتمند‌تر از گذشته و با بهره‌گیری از تجارب چندین نبرد آماده‌اند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیامی صادر کرد که  به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 

محضر مبارک حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای( دام الله ظله) رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا

سلام علیکم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خدا را سپاس می‌گذاریم که یک بار دیگر ملت ما را از سرچشمه زلال ولایت سیراب و چشم‌هایمان را به پیام عزت‌مندانه و هدایت‌های نورانی‌تان روشن کرد. پیام حکیمانه‌ای که وحدت صفوف مردم را مستحکم‌تر، مردم بپاخواسته در میدان و رزمندگان جبهه‌های نبرد را به حفظ دستاوردهای پیروزمندانه شان امیدوارتر ساخت و سرمایه گرانسنگی برای سیاست مردان ما، در مسیر احقاق حقوق ملت شد.

اینک که دشمن متجاوز در مقابل بعثت تاریخ‌ساز ملت ایران و حماسه‌آفرینی‌های‌ درخشان رزمندگان اسلام در میدان جنگ شکست خورده است و از مواضع محو ایران از نقشه و برگرداندن آن به ماقبل تاریخ با استیصال به موضع درخواست و التماس برای تفاهم و مذاکره عقب نشسته و در مقابل عظمت ملت ما زانو زده است، انتظار همه ملت و رزمندگان این است، عرصه سیاست‌ورزی نیز امتداد آن میدان شکوهمند باشد و به احقاق حقوق ملت سربلند ایران بیانجامد.

ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند و اگر دشمن عهد شکن بخواهد چون گذشته به زیاده‌خواهی ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصه‌های جنگ ترکیبی قدرتمند‌تر از گذشته و با بهره‌گیری از تجارب چندین نبرد آماده‌اند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.

نصر من الله و فتح قریب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

 

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