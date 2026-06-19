طباطبایی:
وحدت و همدلی مسئولان و همبستگی ملی رمز پیروزی ایران عزیز است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور با تاکید بر اینکه پیام رهبر انقلاب نشاندهنده وحدت در ارکان نظام است، گفت: بدخواهان خارجی و برخی جریانهای داخلی که از این پیام برداشت اختلاف میکنند، راه به جایی نخواهند برد و رمز پیروزی ایران، وحدت و همبستگی ملی است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
پیام کوتاه در عین حال حکیمانه رهبر عالیقدر انقلاب متضمن نکات بسیار مهم و کلیدی است. تأکید ایشان بر دلسوزی، حسن نظر، تلاش زیاد و تعهد مسئولان بر پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت همچنین تصریح بر صدور اجازه برای مذاکره سرمایه ارزشمندی برای تیم مذاکرهکننده محسوب میشود.
شجاعت و مسئولیتپذیری رئیسجمهور این حلقه موفقیت را تضمین خواهد کرد.
بدخواهان و یاوهگویان خارجی و بعضاً داخلی که از این پیام پرمغز برداشت به اختلاف میان ارکان اصلی نظام کردهاند، آب در هاون میکوبند. وحدت و همدلی مسئولان و همبستگی ملی رمز پیروزی ایران عزیز است.