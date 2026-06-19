به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد با اشاره به درخواست‌های گسترده دانش‌آموزان درباره زمان‌بندی امتحانات نهایی، گفت: وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و همچنین آزمون‌های کیفیت‌بخشی را از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه تا دوشنبه ۱۲ مردادماه تعیین کرده است.بر اساس این برنامه‌ریزی، تلاش شده است میان هر دو آزمون، یک روز فاصله در نظر گرفته شود؛ به این معنا که دانش‌آموزان پس از هر امتحان، یک روز فرصت استراحت و مرور دروس داشته باشند و آزمون بعدی در روز سوم برگزار شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانش‌آموزان، هم‌زمانی پایان امتحانات با ایام اربعین حسینی است، اظهار کرد: بر اساس تقویم رسمی کشور، اربعین حسینی امسال روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه است، اما امتحانات نهایی تا روز ۱۲ مرداد، یعنی یک روز پیش از اربعین، ادامه دارد.

عظیمی‌راد ادامه داد: حجم بالای تماس‌ها و پیام‌های دانش‌آموزان نشان می‌دهد که بسیاری از آنان نسبت به این موضوع معترض هستند و معتقدند فشردگی برنامه امتحانات، امکان حضور در راهپیمایی اربعین را از آنان سلب می‌کند. مطالبه اصلی دانش‌آموزان، برگزاری امتحانات پس از اربعین است. البته مجلس در این زمینه هنوز موضع‌گیری رسمی نداشته و قصد ندارد به‌صورت مستقیم در جزئیات اجرایی وزارت آموزش و پرورش مداخله کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام زمان برگزاری کنکور سراسری در ۲۹ مرداد ماه، گفت: با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید به احتمال زیاد از نیم‌سال نخست تحصیلی بازمی‌مانند و تحصیل خود را از نیم‌سال دوم آغاز خواهند کرد، این موضوع می‌تواند فرصت بیشتری برای بازنگری در زمان‌بندی آزمون‌ها و برگزاری کنکور با آرامش و طمانینه بیشتر فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون آموزش قصد ندارد به مسئله وزارتخانه به صورت ریز ورود کند، افزود: به نظر می‌رسد تعیین زمان امتحانات تا یک روز پیش از اربعین، نشان‌دهنده آن است که در برنامه‌ریزی‌ها، توجه کافی به حضور بخشی از دانش‌آموزان در راهپیمایی اربعین صورت نگرفته است؛ در حالی که بسیاری از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور، هر ساله در این مراسم معنوی شرکت می‌کنند.

عظیمی‌راد تأکید کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی روزهای آینده این موضوع را از وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهد کرد و دیدگاه مسئولان مربوطه را جویا می‌شود. در صورت امکان و اقناع مسئولان، پیشنهادهایی برای ایجاد تغییرات در زمان‌بندی امتحانات ارائه خواهد شد، اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مجلس در این موضوع، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و انعکاس مطالبات دانش‌آموزان است و تلاش می‌شود از ورود مستقیم به حوزه اختیارات اجرایی وزارت آموزش و پرورش پرهیز شود.

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