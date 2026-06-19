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در پیامی صورت گرفت؛

قدردانی شورای عالی امنیت ملی از پیام رهبر انقلاب به مردم ایران

قدردانی شورای عالی امنیت ملی از پیام رهبر انقلاب به مردم ایران
کد خبر : 1801338
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در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قدردان پیام رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی(دام ظله) به ملت شریف ایران هستیم.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که بامداد جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ انتشار یافته، بدین شح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگوار و قهرمان ایران اطمینان می دهد در اجرای تدابیر و دستورات معظم له، بویژه در نگهبانی از حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت، پاسداشت خون شهیدانمان و پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد و تا استیفای کامل حقوق ملت ایران و خونخواهی خون پاک و مطهر رهبر شهیدمان، از پای نخواهد نشست.

در این راستا، با بی اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان‌شکن و با نظارت دقیق بر فرآیند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی‌ و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده، اقدام متقابل صورت خواهد گرفت.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

 

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