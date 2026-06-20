حقیقتپور در گفتوگو با ایلنا:
بحث استیضاح وزیر خارجه را ۳ درصدیها در مجلس مطرح میکنند/ امضای تفاهمنامه کمتر از فروریختن دیوار برلین نبود
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: من امضای تفاهمنامه امروز را کمتر از فروریختن دیوار برلین نمیدانم. همانطور که دیوار برلین خط بطلانی بر ابرقدرتی ورشو و شوروی سابق کشید، این سند هم هژمونی آمریکا و ابرقدرتی آمریکا را خرد کرده و بر زمین ریخت و باید در برابر عظمت ملت ایران زانو زد. کسانی که به اشتباه تخم نفاق، درگیری و دودستگی میپراکنند، یا مغرض هستند و یا خدایینکرده نفهمند، یعنی نمیفهند و درک درستی از شرایط ندارند.
منصور حقیقتپور فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابیاش از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا و مخالفت برخی افراد در داخل کشور با این امضای یادداشت تفاهم گفت: در خصوص برقراری این توافق، آقای قالیباف، همکاران ایشان، در دولت رئیسجمهور و همکارانشان و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی و سایر عزیزان تلاشهای بسیاری کردند تا کار به اینجا برسد.
وی ادامه داد: من امضای توافقنامه را کمتر از فروریختن دیوار برلین نمیدانم. همانطور که دیوار برلین خط بطلانی بر ابرقدرتی ورشو و شوروی سابق کشید، این سند نیز هژمونی آمریکا و ابرقدرتی آمریکا را خرد کرد و بر زمین ریخت و باید در برابر عظمت ملت ایران زانو زد. کسانی که به اشتباه تخم نفاق، درگیری و دودستگی میپراکنند، یا مغرض هستند و یا خدایی نکرده نفهمند یعنی نمیفهند و درک درستی از شرایط ندارند.
آقایان میخواهند در سطح بینالملل کار ایدئالیسمی انجام دهند در حالی که در سطح بینالملل کارمان کاملا رئال است
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: این افراد اهدافی را در اظهاراتشان مطرح میکنند که قابل دسترسی نباشد. وقتی شما اهداف دور از دسترس تعریف و برای مردم تبیین میکنید و بعد محقق نمیشود، یعنی شکست خوردهایم؟ نخیر، این افراد اشتباه کردهاند که اهداف اشتباهی را تعریف کردهاند. اهداف را باید از مواردی انتخاب کرد که به آن رسید. این آقایان میخواهند در سطح بینالملل کار ایدئالیسمی انجام دهند در حالی که در سطح بینالملل ما کارمان کاری کاملا رئال است.
حقیقتپور گفت: ما به دنبال منافع ملی هستیم و دنبال این نیستیم که آمریکا دین خود را رها کند و در آن کشور اسلام را اعلام کند و کاخ سفید را حسینیه کند، برخیها هم به دنبال این بودند که کاخ سفید را حسینیه کنند اما ما منافع جمهوری اسلامی ایران را پیگیری میکنیم ما به دنبال این هستیم که تمام تحریمها علیه ایران برداشته شود و به دنبال پایان دادن به محاصره و دریافت خسارت از دشمن هستیم. ما به دنبال آن هستیم که دیگر هیچکس جرأت تعدی نه تنها به ایران بلکه جرأت تعدی به لبنان را هم نداشته باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد من، تیم مذاکرهکننده با توجه به ظرفیتهایی که در کشور است اقدامات خوبی را انجام دادهاند و دوستانی که این کار را انجام دادهاند هم خسته نباشند، ما در دو نبرد جنگیدهایم هم در عرصه نظامی جنگیدهایم و هم در نبرد سیاسی و الحمدلله در نبرد سیاسی به نتایجی رسیدهایم که جای شکرگزاری و تشکر از تیم مذاکرهکننده دارد و الان جای نفاقافکنی و دودستگی نیست.
استیضاح وزیر امورخارجه را نمایندگان دو درصدی یا سه درصدی در مجلس مطرح میکنند
حقیقتپور در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اینکه هنوز مجلس شروع به فعالیت علنی نداشته شاهد این هستیم که برخی از نمایندگان موضوع استیضاح وزیر امور خارجه و رئیسجمهور را مطرح میکنند، گفت: افرادی که این کار را میکنند فقط دو مینیبوس هستند در حالی که مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و به نظر من رهبری اصلا اجازه طرح این استیضاح را در مجلس نخواهند داد. این آقایان دو درصدی یا سه درصدی این مباحث را مطرح میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان و یا افراد تندرو یا در صدا و سیما حضور دارند و یا اکثر تریبونها را در اختیار دارند درحالی که صدای افراد معتدل در جامعه مانند آنها شنیده نمیشود، گفت: اینها یک تریبون دیگر را هم در اختیار دارند که شما خبر ندارید و تمام تریبونهای رسانههای دشمن هم حرف اینها را میزنند. من نمیدانم که چه رابطهای بین دشمن ما و اینهاست. انشاءالله دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کار کنند و این موارد را مشخص کنند که اینها چه اشتراکاتی با دشمنان ما دارند.
چرا قوه قضاییه افرادی که بدون اجازه در تهران و شهرستانها تجمع راه انداختند را احضار نکرد؟
این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه چرا اکثر تریبونها در اختیار این افراد است، گفت: چون همه قدرت در اختیار اینها بوده اینها رئیس جریان اعتدال و عقلانیت یعنی شهید لاریجانی را رد صلاحیت کردند. اینها در نظام قدرتمند بودند الان هم قدرت دارند، صدا و سیما در اختیارشان است، فضای مجازی در دستشان است، در برخی از قوا، قدرت در دستشان است. چرا قوه قضاییه با افرادی که بدون اجازه در تهران و شهرستانها تظاهرات و تجمع راه انداختند، برخورد نکرد و آنها را احضار نکرد؟ چرا این افراد احضار نشدند و به آنها گفته نشد که حرف نامربوط میزنند؟ اگر هم این اتفاق افتاده چرا مانند سایر موارد خبری منتشر نشد؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر افرادی در موافقت با مذاکرات درخواست تجمع میکردند هم با همین رویه با آنها برخورد میشد، گفت: به آنها اجازه داده نمیشد و به احتمال قوی با آنها برخورد هم میشد. آنها همین کارهایی که در برجام انجام دادند را الان هم تکرار کردند. در برجام مردم را آوردند، طلاب را به خیابان آوردند، دانشجویان و زنان را آوردند جلوی مجلس چادر زدند. هندوانه هم پخش کردند الان هم همین کارها را میکنند. در برجام هم به نتیجه نرسیدند، الان هم نمیرسند. چیزی که الان به دست آمده اگرچه فعلا کوچکتر از برجام است اما باز هم مبارک است.