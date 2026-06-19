میرابیان در گفتوگو با ایلنا:
طرف آمریکایی چارهای جز اجرای مفاد یادداشت ندارد/ ایران در تفاهمنامه نه پیروزی نسبی بلکه پیروزی مطلق داشت
یک کارشناس مسائل منطقه درباره اینکه آیا به نظر شما بعد ازمذاکرات ۶۰ روزه ما به یک توافق بلند مدت خواهیم رسید یا اینکه دوباره ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، گفت: احتمال هر چیزی وجود دارد اما ما مذاکره را براساس احتمالات نمیبینیم. ما تاکنون به اینجا رسیدهایم و از این به بعد هم در مذاکرات و برای رسیدن به یک توافق جدی هستیم همچنین برای اصل غنیسازی در داخل کشور جدی هستیم و اگر هم انشاءالله به یک جمعبندی برسیم و به صورت یک توافق درآمد طبیعتا در شورای امنیت هم مصوب میشود.
رضا میرابیان کارشناس مسائل منطقه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابیاش از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا و همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به مفاد این سند، از جمله بند مربوط به خاتمه جنگ در تمام جبههها و بهویژه لبنان، با تداوم حملات اسرائیل، ارزیابی شما از این توافق چیست، گفت: به نظر میرسد که طرف آمریکایی چارهای جز اجرای مفاد این یادداشت تفاهم ندارد.
وی با اشاره به صحبتهای اخیر ترامپ، درباره دلایل آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم با ایران گفت: ترامپ در روزهای گذشته اعلام کرده بود که ذخایر نفتیشان رو به پایان بود، از سوی دیگر، بازار بورس آنها دچار سقوط شده و با مشکلات متعددی مواجه بودند. این نشاندهنده این است که آقایان بالاجبار این تفاهم را پذیرفتند.
این کارشناس مسائل منطقه گفت: مسئله دوم این است که رسانههای آمریکا و برخی مقامات سیاسی آمریکا و رسانههای رژیم صهیونیستی درباره امضای این یادداشت تفاهم بالاتفاق متعقدند که آمریکا با امضای این یادداشت تفاهم در واقع شکست خورده و از روی اجبار آن را پذیرفت. آمریکا علیرغم ادعاهایی که داشت، نتوانست خواستههای خود را در مورد ایران عملی کند.
میرابیان تصریح کرد: صحبتهای مقامات و رسانههای آمریکایی و اسرائیلی نشاندهنده این است که جمهوری اسلامی ایران نه صرفا پیروزی نسبی بلکه پیروزی مطلق را در این یادداشت تفاهم داشته است؛ چراکه به تمام خواستههای خود رسیده است. حال ترامپ مدعی است که باعث شده است ایران بمب اتمی نسازد، ما که از اول هم بمب اتمی نمیخواستیم مگر در برجام ما به دنبال بمب اتم بودیم؟
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره مذاکرات ۶۰ روزه ایران و آمریکا گفت: ما طی این مذاکرات همانطور که درخصوص مفاد یادداشت تفاهم پیش رفتیم، در این جا هم نباید اجازه دهیم که ذخایر اورانیوم ما از کشور خارج شود و اگر قرار باشد که درصد این ذخایر کاهش پیدا کند باید در کشور خودمان این اتفاق بیفتد.
این کارشناس مسائل منطقه گفت: میتوان گفت که آمریکاییها بعد از سه ماه جنگ دست خالی و شکست خورده از این جنگ بیرون آمدند و جمهوری اسلامی ایران به اعتراف دشمنانمان چه اسرائیلیها و چه آمریکاییها سربلند از این میدان خارج شدند.
میرابیان درباره روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه خواهد داشت با این تفاوت که دیگر جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی قبل نیست دیگر آمریکا در منطقه حضور ندارد و جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد. الان هم آنها تمایل زیادی دارند که ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
وی ادامه داد: حتی قبل از اینکه یادداشت تفاهم امضا شود، مقامات قطری و اماراتی به ایران آمدند، یعنی آنها برای ارتباط با ایران شتابزده هستند با این تفاوت که جایگاه جمهوری اسلامی ایران دیگر جایگاه قبل نیست لذا اگر حسن نیت داشته باشند ما هم با حسن نیت پیش میرویم. جمهوری اسلامی ایران همیشه برای همکاری کشورهای شمالی و جنوبی خلیج فارس پیشقدم بوده است. ما در دولت قبل طرح صلح هرمز را پیشنهاد داده بودیم. بنابراین ما در این زمینه پیشقدم بودهایم و مایل هستیم که کشورهای منطقه از این به بعد امنیت و ثبات خلیج فارس را به صورت مشترک و بدون دخالت آمریکا تامین کنند.
این کارشناس مسائل منطقه درباره لزوم تایید این یادداشت تفاهم در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: ما میخواهیم این کار انجام شود البته این مربوط به بعد از پایان دوره مذاکرات ۶۰ روزه میشود و زمانی که مذاکرات تمام شد، مجموعه یادداشت تفاهم که به صورت یک توافق درآمد در شورای امنیت هم به صورت یک قطعنامه ذیل مصوبات شورای امنیت مانند برجام میشود.
میرابیان درباره اینکه آیا به نظر شما بعد از مذاکرات ۶۰ روزه ما به یک توافق بلند مدت خواهیم رسید یا اینکه دوباره ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، گفت: احتمال هر چیزی وجود دارد اما ما مذاکره را براساس احتمالات نمیبینیم. ما تاکنون به اینجا رسیدهایم و از این به بعد هم در مذاکرات و برای رسیدن به یک توافق جدی هستیم، همچنین برای اصل غنیسازی در داخل کشور جدی هستیم و اگر هم انشاءالله به یک جمعبندی رسیدیم و به صورت یک توافق درآمد، طبیعتا در شورای امنیت هم مصوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: دورنمایی که ما میبینیم این است که آمریکا شرایطی ندارد که دوباره بخواهد جنگی را شروع کند، اوضاع داخلی آمریکا خوب نیست. همچنین نزدیک به انتخابات هستند. از سوی دیگر ترامپ خودش اعتراف میکند که ما امروز ذخایر نفتمان تمام شده است و بازار بورسشان به مشکل خورده است و گرانی، بیکاری و تورم پیامدهایی بود که به گوش ترامپ رسیده بود و آنها از روی اجبار هم که شده پذیرفتند و گزینه دیگری هم نداشتند چراکه شرایط ایران و آمریکا دیگر مانند شرایط قبل نیست.