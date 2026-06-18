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شورای عالی امنیت ملی:

کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند

کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند
کد خبر : 1801304
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​دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت ۶۰ روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان عبور از تنگه هرمز گرفته نخواهد شد و این هزینه‌ها را دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌کند.

به  گزارش ایلنا، متن بیانیه شورای عالی امنیت ملی به این شرح است:

بسمه تعالی

در اجرای بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز باید درخواست خود را به مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA.ir) ارسال کنند.

به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت ۶۰ روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از این متقاضیان گرفته نخواهد شد و این هزینه‌ها را دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌کند.

بر این اساس به مدیریت آبراه خلیج فارس دستور داده شده است که در جهت تحقق هدف های تفاهم‌نامه، درخواست‌ها را با سرعت و اولویت، رسیدگی کند و به آن ها پاسخ دهد.

با توجه به وضع خاص و وجود برخی خطرهای ایمنی در مسیر عبور و به علت لزوم اطمینان از تردد ایمن و جلوگیری از حادثه های دریایی، لازم است که کشتی‌ها در مسیر و زمان اعلامی به آن ها عبور کنند تا به تدریج، امکان تردد افزایش یابد.

ترتیب های اجرایی و جزییات فنی عبور از تنگه هرمز را مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام می‌کند.

درباره دیگر موضوع ها از جمله مین‌زدایی، کارهای لازم بر اساس بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد انجام خواهد شد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

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