از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به این شرح است:

«حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری

سلام علیکم

پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور است و اینجانب قدردان رهنمودها، تدابیر و حمایت‌های ارزشمند حضرتعالی هستم. این هدایت‌های دلسوزانه، بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، اطمینان می‌دهم تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین، در چارچوب اصول و مبانی مورد نظر حضرتعالی به کار گرفته خواهد شد و از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.

با احترام

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه»