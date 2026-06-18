وزیر امور خارجه:
از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد
وزیر امور خارجه با انتشار پیامی، از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهمنامه ایران و آمریکا، استقبال و از رهنمودها، تدابیر و حمایتهای ایشان، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به این شرح است:
«حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مقام معظم رهبری
سلام علیکم
پیام حکیمانه و راهگشای حضرتعالی چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور است و اینجانب قدردان رهنمودها، تدابیر و حمایتهای ارزشمند حضرتعالی هستم. این هدایتهای دلسوزانه، بدون تردید پشتوانهای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، اطمینان میدهم تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین، در چارچوب اصول و مبانی مورد نظر حضرتعالی به کار گرفته خواهد شد و از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.
با احترام
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه»