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وزیر امور خارجه:

از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد

از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد
کد خبر : 1801261
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وزیر امور خارجه با انتشار پیامی، از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، استقبال و از رهنمودها، تدابیر و حمایت‌های ایشان،‌ قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به این شرح است: 

«حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری

سلام علیکم

پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور است و اینجانب قدردان رهنمودها، تدابیر و حمایت‌های ارزشمند حضرتعالی هستم. این هدایت‌های دلسوزانه، بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. 

با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، اطمینان می‌دهم تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین، در چارچوب اصول و مبانی مورد نظر حضرتعالی به کار گرفته خواهد شد و از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد. 

با احترام

سید عباس عراقچی 

وزیر امور خارجه»

 

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