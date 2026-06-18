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پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت درباره تفاهم‌نامه ایران و امریکا

پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت درباره تفاهم‌نامه ایران و امریکا
کد خبر : 1801217
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پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت درباره تفاهم‌نامه ایران و امریکا منتشر شد.

به گزارش ایلنا، پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه رؤسای جمهوری ایران و امریکا منتشر شد.

 

متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه رئیس‌جمهوران ایران و امریکا به این شرح است:

 بسم‌ الله‌ الرّحمن ‌الرّحیم

ملّت پرشور و باوفای ایران

همانگونه که مطلع شُدید، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر، از سر دلسوزی و با حُسن نظر، تلاش‌های زیادی را به‌عمل آوردند و البته این رئیس‌جمهور آمریکا بود که از روی استیصال، از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده می‌کرد.

بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. ایشان همچنین تصریح کرده‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود. امّا بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف انواع نصرت‌ها و فتوحات، برای ملّت باشرف ایران به ارمغان آورد.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

 ۲۸/خرداد/۱۴۰۵

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