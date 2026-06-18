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در گفت‌وگوی تلفنی سران ایران و قطر مطرح شد

قدردانی رئیس‌جمهور از نقش قطر در کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند دیپلماسی

قدردانی رئیس‌جمهور از نقش قطر در کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند دیپلماسی
کد خبر : 1801213
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رئیس جمهور با قدردانی از نقش سازنده دوحه در کاهش تنش‌ها و تسهیل روندهای دیپلماتیک منتهی به توافق پایان جنگ، این تحول را فرصتی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت وحدت کشورهای اسلامی و استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست. طرفین همچنین بر توسعه روابط راهبردی تهران و دوحه و ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات توافق تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران امروز در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر از نقش سازنده و تلاش‌های مسئولانه این کشور در کاهش تنش‌ها و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای دستیابی به توافق پایان جنگ قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت همکاری و همگرایی کشورهای منطقه در عبور از چالش‌های پیش‌رو، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه روابط برادرانه با کشورهای اسلامی و تقویت پیوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ملت‌های مسلمان تأکید داشته و معتقد است که همکاری و حمایت متقابل کشورهای اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، امنیت و پیشرفت پایدار در منطقه باشد.

پزشکیان با تقدیر از نقش کشورهای دوست و برادر در مسیر دستیابی به توافق، تصریح کرد: بدون همراهی و تلاش‌های خیرخواهانه کشورهایی همچون قطر، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی، فراهم شدن زمینه‌های لازم برای تحقق این توافق دشوار بود. بی‌تردید استمرار این رویکرد مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری می‌تواند به استقرار صلح و آرامش پایدار در منطقه منجر شود.

رئیس‌جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که در پرتو فضای جدید ایجادشده، روابط جمهوری اسلامی ایران با قطر و سایر کشورهای منطقه بیش از پیش گسترش یابد و شاهد تقویت وحدت، انسجام و همبستگی میان کشورهای اسلامی باشیم.

در این گفت‌وگو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز با ابراز خرسندی از دستیابی به توافق پایان جنگ، نقش دیپلماسی و گفت‌وگو در کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: دولت قطر از آغاز دوره ریاست‌جمهوری جناب‌عالی تلاش‌های خود را برای توسعه روابط با ایران و همچنین کمک به کاهش تنش‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها با جدیت دنبال کرده است.

امیر قطر با توصیف روابط دو کشور به عنوان روابطی مستحکم، راهبردی و مبتنی بر منافع و سرنوشت مشترک، اظهار داشت: شرایط کنونی فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح همکاری‌ها و گسترش مناسبات راهبردی میان دو کشور فراهم کرده است و امیدواریم تمامی طرف‌ها به تعهدات خود در این توافق پایبند بمانند.

شیخ تمیم همچنین با اشاره به وجود برخی جریان‌ها و عوامل مخالف ثبات و آرامش در منطقه، خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در کنار رهبری و مسئولان کشور خود ایستاده و خواهان آینده‌ای روشن و توسعه‌محور است. قطر نیز از هیچ تلاشی برای حمایت از روندهای سازنده، تحکیم ثبات منطقه‌ای و کمک به تحقق توافقی پایدار که تأمین‌کننده خیر و منافع همه طرف‌ها باشد، دریغ نخواهد کرد.

 

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