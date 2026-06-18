خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
کد خبر : 1801192
لینک کوتاه کپی شد.

رایزنی‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در روز جاری با گفت‌وگوی تلفنی با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ادامه یافت.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، با اشاره به مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در ایفای نقش مؤثر برای پایان دادن به جنگ و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید کرد.

عراقچی با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در پرتو یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای گسترش مناسبات ایران و فرانسه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، بر ضرورت حمایت قاطع و همه‌جانبه جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، از اجرای این تفاهم و پشتیبانی از روندهای صلح‌آمیز ناشی از آن تأکید کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز حمایت کامل پاریس از روند دیپلماتیک و یادداشت تفاهم حاصله را اعلام کرد و بر اهمیت بهره‌گیری از این فرصت برای تقویت صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید ورزید.

طرفین همچنین بر اهمیت تردد و کشتیرانی ایمن و منطبق با حقوق بین‌الملل در تنگه هرمز تأکید کرده و حفظ امنیت و ثبات این آبراه راهبردی را برای صلح و تجارت بین‌المللی ضروری دانستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی