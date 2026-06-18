گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، با اشاره به مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در ایفای نقش مؤثر برای پایان دادن به جنگ و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید کرد.

عراقچی با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در پرتو یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای گسترش مناسبات ایران و فرانسه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، بر ضرورت حمایت قاطع و همه‌جانبه جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، از اجرای این تفاهم و پشتیبانی از روندهای صلح‌آمیز ناشی از آن تأکید کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز حمایت کامل پاریس از روند دیپلماتیک و یادداشت تفاهم حاصله را اعلام کرد و بر اهمیت بهره‌گیری از این فرصت برای تقویت صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید ورزید.

طرفین همچنین بر اهمیت تردد و کشتیرانی ایمن و منطبق با حقوق بین‌الملل در تنگه هرمز تأکید کرده و حفظ امنیت و ثبات این آبراه راهبردی را برای صلح و تجارت بین‌المللی ضروری دانستند.

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