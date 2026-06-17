به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ علی صالحی در تشریح جزئیات پرونده اظهار داشت: این پرونده یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های زمین خواری در تهران و مرتبط با اراضی رها شده در پلاک ثبتی ۱۱۶ تهران در منطقه فرحزاد است که در دره فرحزاد شرقی (سعادت آباد فعلی) واقع شده که قبل از انقلاب اسلامی افراز شده است.

وی افزود: متهم ردیف اول این پرونده فردی حرفه‌ای در زمین خواری و فروش مال غیر است و اقدامات مجرمانه او تاکنون منشأ چند پرونده در مراجع قضایی شده است.

دادستان تهران ادامه داد: این فرد در اواخر سال ۱۳۷۹ پس از اخذ وکالتنامه جهت پیگیری وضعیت املاک رها شده متعلق به یک تبعه اروپایی مقیم خارج از کشور در منطقه فرحزاد تهران، اقدامات غیرقانونی خود را شروع کرد.

صالحی با بیان اینکه منشا زمین خواری متهم ردیف اول پرونده، زمینی رها شده به مساحت تقریبی یک هکتار (طبق نظر کارشناس رسمی) متعلق به یک تبعه خارجی است؛ اضافه کرد: تبعه مذکور در سال ۱۳۴۰ شمسی، حدود یک هکتار از اراضی تفکیک نشده یک پلاک ثبتی سه هزار هکتاری را در منطقه فرحزاد تهران خریداری می‌کند و بعد‌ها از کشور خارج و در کشور خود، فوت می‌کند. متعاقب آن تنها وارث وی در سال ۱۳۷۹ به واسطه یکی از اقوام ایرانی خود و با صدور وکالتنامه به نام او، پیگیر ارزش و وضعیت ملک رها شده می‌شود که این وکالتنامه توسط طرف ایرانی به شخص دیگری و طی زد و بند‌هایی از آن شخص به متهم ردیف اول پرونده منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: اصالت این وکالتنامه در دعاوی مطرح شده در مراجع قانونی مورد تردید واقع و پس از بروز اختلاف بین متهم ردیف اول و واسطه دوم نهایتا بلااثر شد، معهذا متهم ردیف اول که ملک مورد نظر را از طریق مصالحه با واسطه دوم به چنگ آورده بود، با سوء استفاده از وکالتنامه نامعتبر، طی اقدامات غیر قانونی متعدد، ابتدا سند بنچاق متعلق به تبعه خارجی را به نام خود ثبت کرد و سپس در صدد تصرف کلیه اراضی موجود در پلاک ثبتی فوق الذکر برآمده و نیت مجرمانه خود را از طریق احداث موقوفه عملی کرد.

دادستان تهران اظهار داشت: این زمین خوار حرفه‌ای با صدور اسناد متعدد به نام خانواده و آشنایان خود بر اساس سند بنچاق یک هکتاری که ابعاد آن طبیعتا مشخص بود؛ بیش از ۱۷ هکتار از اراضی دولتی را با تنظیم مبایعه نامه به دیگران واگذار کرده بود.

صالحی ادامه داد: مشارالیه در سال ۱۴۰۰ با ارائه وقف نامه ساختگی، ضمن زد و بند با دو تن از مدیران متخلف که از همدستان وی و متهمان پرونده حاضر هستند، از طریق جعل اسناد و مدارک دولتی، به نیت دست درازی به اراضی پلاک ثبتی ۱۱۶ فرحزاد اقدام به ثبت موقوفه کرده است.

دادستان تهران تصریح کرد: وقف نامه جعلی در سال ۱۳۸۸ تنظیم شده و متهم ردیف اول پرونده، ۱۲۰ هکتار از اراضی پلاک فوق را به عنوان مستثنیات وقف به نام خود سند سازی کرده بود، اما با توجه به تشکیل پرونده در مراجع قضایی از پیگیری نیات خود بازمانده بود؛ تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با کمک همدستان خود موقوفه را ثبت و تحت عنوان موقوفه خاص، شروع به واگذاری اراضی باقیمانده در ۶ دانگ پلاک ۱۱۶ بالغ بر ۲۰ فقره اجاره نامه رسمی به اشخاص مختلف کرد و از طریق آن مبالغ هنگفتی کلاهبرداری کرد که با پیگیری اداره کل اوقاف و امور خیریه، شناسه موقوفه در مراجع قضایی باطل و از صدور اسناد جدید جلوگیری بعمل آمد و متعاقب آن این پرونده در دادسرای تهران تشکیل شد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول پرونده حدود ۲۲۵ هکتار از اراضی دولتی پلاک ۱۱۶ را بصورت غیرقانونی و با زد و بند تملک کرده بیان کرد: تاکنون ۳۳۰ فقره سند به میزان کلی بیش از هشتاد هکتار و به ارزش ریالی بسیار بالا کشف شده که متهم بصورت وکالتنامه‌ای یا اجاره اموال غیرمنقول و ... به غیر واگذار کرده است.

دادستان تهران اظهار داشت: این پرونده با شکایت شاکی و شکات خصوصی (خریداران املاک و مستاجران موقوفه) علیه متهم ردیف اول و همدستان وی تشکیل و پس از ختم تحقیقات اولیه، در رابطه با دو نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست دایر بر احراز بزه‌های انتسابی صادر و در رابطه با سایر متهمان، پرونده مفتوح است.