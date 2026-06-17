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با حضور قالیباف و جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشورمان برگزار شد؛

نشست هم‌فکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران

نشست هم‌فکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران
کد خبر : 1800517
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نشست همفکری نماینده ویژه ایران در امور چین با اتاق بازرگانی، با هدف ارتقای همکاری پایدار اقتصادی تهران و پکن برگزار شد.

به گزارش ایلنا، پس از جلسه دو هفته پیش وزرای اقتصادی دولت با نماینده ویژه کشورمان در امور چین، نشست امروز دومین دیدار  محمدباقر قالیباف در حوزه مسائل مرتبط با ارتقای روابط تهران و پکن است.

در این نشست که جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشورمان حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات خود درباره فرایند اجرایی روابط ایران و چین پرداختند، راهکارهای ایجاد و ارتقای همکاری‌های پایدار اقتصادی، دستیابی به نتایج ملموس و عینی در روابط دو کشور، نقش آفرینی ایران در ابتکار «کمربند-جاده» و مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفت.

مشروح خبر این جلسه به زودی منتشر می‌شود.

 

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