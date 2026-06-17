رئیس کل دادگستری هرمزگان:
پرونده جنایت دشمن آمریکایی در مدرسه شجره طیبه میناب تکمیل شده و آماده صدور کیفرخواست است
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پرونده جنایت دشمن آمریکایی در مدرسه شجره طیبه میناب در دادسرای میناب تکمیل شده و به زودی برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، همایش بزرگداشت شهدای جنایت دشمن آمریکایی صهیونیستی در شهرستان میناب با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش اظهار کرد: امروز توفیق شد در جلسهای که با خانواده شهدای دانش آموز جنایت جنگی میناب برگزار شد حضور پیدا کردیم و به زیارت قبور این شهدای والامقام رفتیم.
وی افزود: همچنین در خصوص مسائل و مطالبات خانوادههای معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب هماهنگیهای لازم انجام شده و در این خصوص دستورات مقضی صادر شده است.
قهرمانی تصریح کرد: یکی از مسائلی که در این جنایت جنگی اتفاق افتاده است این است که پیکر شهدا به لحاظ اصابت موشکهای دشمن پاره پاره شده و تعدادی از پارههای تنهای شهدا در مراسم دفن شناسایی نشدهاند و تعدادی هم بعد از مراسم تشییع تفحص شدهاند که قرار است با هماهنگی خانوادههای معظم شهدا اجزای تازه تفحص شده ابدان مطهر شهداء انشاالله طی مراسمی خاص و ویژه تشییع و تدفین شوند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: شکایات خانوادههای شهداء، هم در مراجع داخلی و هم در مراجع بین المللی در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: پرونده داخلی جنایت دشمن آمریکایی در میناب در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تکمیل شده و همه شکایتها اخذ و ادله و مستندات هم جمع آوری شده است و طبق بخشنامه دادستان کل کشور به زودی برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.