به گزارش ایلنا، با هدف پیگیری تدابیر اتخاذ شده به منظور رفع مشکل معطلی مردم و جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان از تعدادی از پمپ بنزین‌های شهر بندرعباس بازدید کرد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه معطلی مردم برای دریافت سوخت در صف‌های طولانی، غیرقابل قبول است، مهمترین تدابیر دستگاه قضایی با همکاری دولت برای رفع این مشکل را تشریح کرد.

وی در همین خصوص اظهار کرد: با پیگیری‌های دستگاه قضایی و تدبیر استاندار هرمزگان هم اکنون تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت اضطراری یا سوخت آزاد دو برابر شده است.

قهرمانی افزود: همچنین تعداد کارت‌های اضطراری نیز دو برابر شده است و در نتیجه آن شاهد کاهش صف‌های جایگاه‌های سوخت هستیم.

قهرمانی یادآور شد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده و بر اساس پیش بینی‌ها باید مدت زمان معطلی مراجعین به جایگاه‌های سوخت به نصف کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: بنابر بر اعلام مردم، مدت زمان معطلی آنها در جایگاه‌های سوخت شهر بندرعباس هم اکنون به ۲۰ الی ۴۰ دقیقه رسیده است که هرچند باز هم بیش از ۱۵ دقیقه معطلی در گرمای هوای بندرعباس متعارف نیست ولی به نظر می‌رسد اقدامات قابل قبولی در این خصوص صورت گرفته و بخشی از این صف‌ها کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و متولیان امر در تلاشند تا مردم بتوانند راحت‌تر سوختگیری کنند و تداوم تمهیدات و برنامه‌ها در این خصوص توسط دستگاه قضایی، استانداری و کمیسیون انرژی استان در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون انرژی و به دستور استاندار هرمزگان از حدود ۱۵ جایگاه سوخت سطح شهر بندرعباس، در سه جایگاه مرکز شهر با هدف کاهش ترافیک، عرضه سوخت فقط با کارت‌های شخصی انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: در همین رابطه، تدابیر ویژه‌ای نیز برای عرضه بنزین سوپر و خدمت رسانی ۲۴ ساعته پمپ بنزین‌های بندرعباس اتخاذ و اجرایی شده است.