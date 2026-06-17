وی بر ضرورت ساماندهی پدیده زباله‌گردی کودکان تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شهرداری‌ها موظف به مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک از مبدأ هستند و باید با سوءاستفاده از کودکان در این حوزه برخورد کنند، چرا که زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و تهدیدی برای بهداشت عمومی است.

جلالیان اظهار داشت: در برخی استان‌ها شیوع مشکلات اجتماعی در شهرستان‌ها بیش از مرکز استان‌هاست، در این خصوص رصد و پیگیری جدی و مستمر مسائل کودکان در سطح شهرستان‌ها امری ضروری است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه با اشاره به آمار نگران‌کننده تلفات کودکان در تصادفات جاده‌ای اظهار داشت: بیش از ۲۰ درصد از جان‌باختگان حوادث رانندگی را کودکان تشکیل می‌دهند، مدیران استانی باید در تعامل و هم‎‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای کاهش این آمار در دستور کار قرار دهند.

وی در پایان بر اجرای مأموریت‌های ابلاغی وزیر کشور، تقویت جایگاه دبیران استانی در مکاتبات اداری و همچنین همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان استان‌ها و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد.