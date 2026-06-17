به گزارش ایلنا، اسماعیل حسینی ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدای تهاجم دشمن آمریکایی صهیونی به تأسیسات صنعت پتروشیمی کشور ،به روند بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی به مدار تولید،اشاره کرد و گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و غیور صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باعث شد بخش قابل توجهی از ظرفیت‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده بود، در مدت کوتاهی دوباره به چرخه تولید بازگردد و بازار محصولات پتروشیمی به ثبات برسد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان صنعت نفت،افزود:براساس آمارهای موجود تاکنون حدود ۳۸ درصد از ظرفیت‌هایی که در نتیجه حملات دشمن آمریکایی–صهیونیستی از مدار تولید خارج شده بود، دوباره فعال شده است و روند بازگشت سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.

نماینده شیراز در مجلس،ادامه داد:در جریان حملات دشمن،برخی واحدهای پتروشیمی، تأسیسات جانبی و همچنین بخشی از زیرساخت‌های تأمین برق و بخار مجتمع‌های پتروشیمی آسیب دید،اما با تشکیل سریع کمیته‌های بازسازی و بازیابی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی، عملیات احیا و بازگرداندن این واحدها به تولید آغاز شد.

وی با تقدیر از تلاش کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: نیروهای متخصص و پرتلاش این صنعت راهبردی حتی درشرایط دشوار نیز از تولید حفاظت کردند و اجازه ندادند؛ چرخه تأمین محصولات مورد نیاز کشور متوقف شود. این روحیه جهادی و تعهد حرفه‌ای سبب شد که بخش زیادی از ظرفیت تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: افزایش تدریجی عرضه محصولات در بورس کالا و بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی به مدار تولید باعث شده بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات برسد و حتی در برخی محصولات شاهد تولید بیش از نیاز داخلی باشیم.

وی افزود:در روزهای ابتدایی پس از حملات،نگرانی‌هایی درمیان فعالان صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان درباره تأمین مواد اولیه وجود داشت،اما با مدیریت مناسب عرضه و استفاده از ذخایر پیش‌بینی‌شده، بازار به سرعت به سمت تعادل حرکت کرد.

حسینی با اشاره به سیاست‌های اتخاذشده برای مدیریت بازار ،مطرح کرد: در مقطع پس از آتش‌بس برای اطمینان از تأمین نیاز داخل،محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات اعمال شد، اما در حال حاضر برای محصولاتی که مازاد تولید دارند مجوز صادرات دوباره صادر شده است.

وی تأکید کرد: صادرات محصولات پتروشیمی یکی از منابع مهم ارزآوری برای کشور است و با بازگشت تدریجی ظرفیت‌های تولید، روند صادرات نیز ادامه خواهد داشت. البته اولویت نخست همواره تأمین نیاز صنایع داخلی و پایین‌دستی است.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، خاطرنشان کرد: با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی و اصلاح سهمیه‌ها، محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه کاهش یافته و شرایط بازار به‌تدریج در حال بازگشت به وضعیت عادی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان، تأکید کرد: تجربه اخیر نشان داد که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران از توان فنی، مدیریتی و نیروی انسانی توانمندی برخوردار است و با اتکا به همین ظرفیت‌ها می‌توان ضمن حفظ تولید، صادرات و تأمین نیاز داخلی، مسیر توسعه این صنعت راهبردی را با قدرت ادامه داد.

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